Les nouveaux emojis à venir en 2020 incluent l’ours polaire, le thé aux bulles, la théière, le phoque, la plume, le dodo, le chat noir, la baguette magique et plus

Le Consortium Unicode a annoncé aujourd’hui la finalisation des caractères Emoji 13 qui seront introduits aux côtés d’Unicode 13 en 2020, et qui seront finalement adoptés par Apple pour une utilisation sur iPhone, iPad, Mac et plus encore.

Il y a un total de 62 nouveaux emojis inclus dans la mise à jour Emoji 13, tels que visage souriant avec larme, ours polaire, phoque, thé à bulles, camionnette, fondue, théière, baguette magique, scarabée et piñata.

Ventilés par catégorie, voici tous les nouveaux emoji listés par Emojipedia:

– Visages – Visage souriant avec larme, visage déguisé

– Gens – Ninja, personne en smoking, femme en smoking, personne avec voile, homme avec voile, femme nourrissant bébé, personne nourrissant bébé, homme nourrissant bébé, Mx. Claus, gens s’embrassant

– Parties du corps – Doigts pincés, cœur anatomique, poumons

– Animaux – Chat noir, bison, mammouth, castor, ours polaire, dodo, phoque, scarabée, cafard, mouche, ver

– Nourriture – Myrtilles, Olive, Poivron, Pain plat, Fondue, Bubble Tea

– Ménage – Plante en pot, théière, piñata, baguette magique, poupées gigognes, aiguille à coudre, miroir, fenêtre, piston, piège à souris, seau, brosse à dents

– Divers – Plume, roche, bois, cabane, camionnette, patin à roulettes, noeud, pièce de monnaie, boomerang, tournevis, scie de menuiserie, crochet, échelle, ascenseur, pierre tombale, plaque, symbole transgenre, drapeau transgenre

– Vêtements -Tong Sandal, casque militaire

– Instruments de musique – Accordéon, Long Drum

La mise à jour comprend également 55 variantes de genre et de teint, ainsi que de nouveaux emojis sexospécifiques qui peuvent être utilisés comme alternative aux versions sexuées, telles que personne avec voile et personne avec smoking plutôt que les options actuelles femme / homme.

Apple adoptera les nouveaux caractères emoji Unicode 13 à un moment donné en 2020, probablement à l’automne en tant que mise à jour pour iOS 14. Apple a introduit l’année dernière les emojis Unicode 12 dans la mise à jour iOS 13.2 qui a été publiée en octobre.

.