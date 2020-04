Les nouveaux étuis Sandstone de OnePlus pour les 8 et 8 Pro sont assez étonnants

Beaucoup de nos lecteurs discutent probablement des mérites du OnePlus 8 Pro, et bien que nous l’ayons abordé brièvement dans notre revue, il y a un avantage majeur à la propriété dont vous devriez probablement vous souvenir si vous décidez d’en acheter un. Les étuis d’origine de OnePlus sont toujours très bien, mais les nouveaux étuis Sandstone pour OnePlus 8 et 8 Pro sont, franchement, fantastiques. Si vous achetez l’un ou l’autre des téléphones, ne le tuez pas avec un étui tiers, sauf si vous avez besoin d’une fonctionnalité spécifique.

Si vous n’êtes pas familier avec la finition Sandstone de OnePlus, cela remonte en fait bien en arrière. Le OnePlus One d’origine était disponible en deux couleurs, blanc soie et noir grès, et ce dernier coloris était une finition mate rugueuse, pas tout à fait en caoutchouc, pas tout à fait en plastique que beaucoup de gens ont immédiatement adoré. Pour certains, il s’est sali assez rapidement et il a facilement montré des marques et des dommages, mais c’était un changement agréable par rapport à ce que faisaient la plupart des fabricants de téléphones à l’époque.

Ce n’est pas aussi rude que cet éclairage le fait paraître, mais il montre bien la texture granuleuse.

“Sandstone” a un peu changé au fil des ans, devenant plus rugueux et plus granuleux par rapport à la finesse de son homonyme, mais c’est toujours quelque chose que les propriétaires de longue date reconnaîtront. Le grès révisé de OnePlus prend à porter et à utiliser un peu mieux que la finition du OnePlus One, marquant moins avec des éraflures et des rayures. Si vous n’avez pas eu le plaisir, pensez à une sorte de papier de verre en plastique dur, presque caoutchouté, et la texture que vous imaginez sera probablement proche.

Lorsque la société a cessé d’offrir la finition en option pour ses téléphones avec le OnePlus 3, elle a ramené la texture sous la forme d’un boîtier de style snap-on, qui a persisté jusqu’au récent OnePlus 7T. Mais ces nouveaux boîtiers “Sandstone Bumper” ont un design révisé. Contrairement aux anciennes versions snap-on – qui laissaient le haut et le bas du téléphone exposés – ces nouveaux boîtiers sont dans le style dit “hybride”, avec un dos solide et un pare-chocs flexible. Ils sont beaucoup plus protecteurs et résistants que les boîtiers en plastique dur que possédaient les téléphones précédents.

Je suis depuis longtemps un fan des cas de première partie de OnePlus. Lorsque la société a cessé de vendre les variantes snap-on en bois et kevlar (que j’ai vraiment adoré), j’ai même retrouvé des fabricants en Chine qui les fabriquaient encore pour des appareils plus récents, et une grande partie de l’année dernière, mon OnePlus 7 Pro arborait un snazzy , étui en bambou ultra-mince. Même s’ils ont abandonné mon style préféré, j’ai toujours trouvé que les propres étuis de la société étaient le meilleur choix pour ses téléphones. Et ces nouveaux boîtiers hybrides / pare-chocs en grès sont exceptionnels.

J’aime vraiment les lignes autour des bords.

L’ajustement et la finition globaux sont impeccables, sans jeu, sans jeu, ni déformation, comme vous pouvez le trouver avec certains étuis tiers. Et au-delà de la texture et des matériaux, le design est également assez élégant, avec des lignes inclinées dans des largeurs changeantes enroulées sur les côtés. Les boutons sont tout aussi cliquables, et la découpe du curseur d’alerte est bien formée pour que le bout des doigts ou l’ongle attrape le bord du commutateur. Bien que cela ait finalement été (et sagement) coupé de l’examen, j’ai passé beaucoup trop de temps à cirer poétiquement à mes collègues de la police Android sur la façon dont j’ai apprécié tous les petits détails de l’affaire.

Aucun espace ni déformation sur les bords – ce truc me rend fou.

Cela ne veut pas dire que tout est parfait. Je pense que la forme de la découpe de l’appareil photo du OnePlus 8 Pro est un peu maladroite, et Ryan a rencontré des problèmes avec son boîtier ramassant une décoloration disgracieuse sur les bords. (J’ai utilisé le mien pendant deux semaines et je n’ai eu aucun problème, et OnePlus n’a eu aucune explication de la différence dans nos expériences.) Ils ne viennent également qu’en quelques couleurs, bien que d’autres critiques me disent que la nouvelle finition cyan se passe bien avec la couleur Glacial Green.

Mon étui est toujours impeccablement propre, mais Ryan est devenu sale en peu de temps.

Je suis vraiment pointilleux sur mes cas. Je ne supporte pas la plupart des options de tiers, et je déteste l’idée de couvrir quelque chose de près de mille dollars, fait de métaux et de verre relativement premium, avec du plastique laid bon marché et du TPU brut.

Franchement, je ne me soucie pas vraiment si mon approbation ici se lit comme une publicité. Avec des années d’expérience d’accessoires pour les téléphones de l’entreprise à mon actif, je suis absolument convaincu que les meilleurs étuis pour téléphones OnePlus sont les étuis OnePlus, et ce nouvel étui Sandstone de style hybride est si agréable, quiconque prend un OnePlus 8 ou 8 Pro il se doit d’en attraper un.