Les nouveaux iPhone SE et iPhone 11 partagent ces fonctionnalités clés

Après toutes les discussions, la deuxième génération de l’iPhone SE est enfin arrivée. De toute évidence, il n’est pas aussi riche en fonctionnalités que les appareils de la gamme iPhone 11. Cependant, les appareils partagent un certain nombre de fonctionnalités clés.

La puce bionique A13 alimente l’iPhone SE 2 et l’iPhone 11

L’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro ont été les premiers appareils à disposer de la puce A13 Bionic. Maintenant, c’est aussi dans l’iPhone SE de deuxième génération. Apple affirme que le processeur, axé sur l’apprentissage automatique, est la «puce la plus rapide jamais vue dans un smartphone». Pour la plupart des utilisateurs, l’essentiel est que cette puce contribue à l’efficacité et, par conséquent, à une bonne autonomie de la batterie.

Prise en charge Wi-Fi 6

Encore une fois, la gamme iPhone 11 a été le premier ensemble d’appareils Apple à prendre en charge le WiFi 6. L’iPhone SE de 4,7 pouces continue sur cette voie, prenant également en charge la nouvelle norme WiFi, meilleure. Vous avez cependant besoin d’un routeur prenant en charge WiFi 6 pour en ressentir les avantages.

Et la caméra?

L’appareil photo est une fonctionnalité vraiment cruciale pour tant d’utilisateurs. L’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro ont des systèmes de caméras absolument époustouflants. De toute évidence, l’iPhone SE à moindre coût ne va pas rivaliser avec cela. Essentiellement, il a le même appareil photo qu’un iPhone XR – un système de caméra unique avec une ouverture f / 1,8 de 12 mégapixels. L’appareil photo «selfie» est un appareil photo de 7 mégapixels. Comme avec d’autres modèles récents, les utilisateurs peuvent prendre des films 4K jusqu’à 60 images par seconde. Quick Take, une fonctionnalité de l’iPhone 11 qui permet aux utilisateurs de passer du mode photo au mode vidéo en appuyant simplement sur le déclencheur, est également disponible.

iPhone SE Capacity et iPhone 11 Capacity

Heureusement, Apple propose des modèles 64 Go, 128 Go et 256 Go du nouvel iPhone SE, comme pour l’iPhone 11. Le XR n’est disponible qu’en modèles 64 Go et 128 Go.