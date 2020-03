Les nouveaux processeurs mobiles AMD stupéfient la technologie, et plus encore

Votre bon résumé des nouvelles technologiques, par le biais de la newsletter DGiT Daily, pour le mardi 31 mars.

1. AMD 👑

La bataille pour la suprématie du CPU dans les PC a longtemps été une course de deux chevaux entre Intel et AMD pendant des décennies.

Au fur et à mesure que la popularité des MacBook d’Apple (jusqu’à ce que le fiasco du clavier soit récemment résolu), les discussions les plus importantes concernaient la taille, le facteur de forme, l’utilité, la durée de vie de la batterie, plus que le processeur embarqué, pour la plupart des gens. Sans compter les joueurs, bien sûr.

Alors qu’est-ce qui est intéressant? Le nouveau chef de file d’AMD en matière de calcul CPU mobile, gracieuseté des nouveaux processeurs mobiles Ryzen 9 4900H et 4900HK 7 nm.

Croyez-moi, je n’ai pas vu de sites technologiques depuis longtemps:

PC World appelle les puces Ryzen 9 d’AMD «un coup dur pour les processeurs portables Intel les plus puissants» et offre «des performances révolutionnaires pour les ordinateurs portables». The Verge dit «AMD a réécrit les règles de ce qu’un ordinateur portable de jeu peut être», et Digital Tendances dit “AMD laisse tomber le micro”. Ce qui est important, c’est que les puces AMD utilisent 35W de puissance, en baisse par rapport aux 45W habituels, mais ce n’est pas un handicap pour les performances à partir de 8 cœurs fonctionnant à 3,0 GHz. et avec des exigences de refroidissement réduites, cela signifie qu’il peut être utilisé dans des ordinateurs portables petits et légers avec des «performances record».

La preuve est dans le tout nouveau Ordinateur portable ASUS ROG Zephyrus G14, une bête de 14 pouces au prix de 1 449 $ RRP qui semble avoir surpris tout le monde.

Commentaires:

Le nouveau Zephyrus G14 n’est certainement pas l’ordinateur portable parfait pour tout le monde, mais il montre ce que les appareils alimentés par AMD peuvent faire à l’intérieur de corps compacts, avec l’AMD Ryzen 9 4900HS, avec 8 cœurs et 16 fils à bord. mince, petit et léger, avec une grande autonomie de batterie d’environ 9 à 11 heures, ce qui est fou.Et il peut gérer des jeux exigeants à des FPS solides, comme Red Dead Redemption II, même avec des graphismes Ultra activés. RTX 2060 Max-Q, 16 Go de RAM, un SSD de 1 To et un écran de 120 Hz dans ce corps.Maintenant, cet ordinateur portable a des défauts: aucune webcam et aucun support Thunderbolt 3 sont des omissions étranges, tandis que le CPU chauffe toujours même au ralenti. LaptopMag lui donne 5 étoiles, The Verge 8.5 / 10, CNET 8 / 10.Ce n’est pas l’ordinateur portable de jeu le plus rapide connu de l’homme, il n’est pas censé l’être: le poids et la taille sont là où il gagne. être aussi capable qu’une Ferrari partout sauf sur les circuits avec de longues lignes droites. Ce qui est pour 0,01% des gens, et en conséquence, ce G14 est pour la plupart des gens.

Regarder vers l’avant:

Plus largement, il ne s’agit même pas de cet ordinateur portable, aujourd’hui, ce que tout cela signifie, c’est que Razer, Dell Alienware, MSI, Acer Predator et Lenovo auront bientôt leurs propres ordinateurs portables AMD Ryzen 9. a changé, et Intel verra une énorme pression pour rattraper AMD et essayer de prendre de l’avance une fois de plus. Intel a des puces de 10e génération qui sortiront plus tard cette année

2. Poco exec confirme que Poco F2 ne sera pas rebaptisé Redmi K30 Pro (Android Authority).

3. Google arrête les ventes de Pixel 3, mais voici où vous pouvez toujours les obtenir (Autorité Android).

4. Les Samsung Galaxy Buds Plus ont une certaine concurrence… des propres écouteurs sans fil AKG N400 ANC de Samsung (Autorité Android).

5. La renaissance de Microsoft se poursuit: Microsoft Office est peut-être le meilleur qu’il ait jamais été pour les consommateurs, pas seulement pour les travailleurs. Écoutez-moi, ces mises à jour semblent assez intéressantes (Gizmodo).

6. Début mars, Apple a commencé à laisser certains ingénieurs emporter chez eux des prototypes de futurs appareils pour continuer à travailler pendant le verrouillage, alors qu’Apple arrive enfin à des idées antithétiques comme le travail à domicile sur des projets secrets (Bloomberg).

7. WeWork vend Meetup.com à AlleyCorp et à d’autres investisseurs (TechCrunch).

8. Il y a eu récemment un retour de bâton intéressant contre Zoom, le remplacement de facto de plus en plus fréquent des appels vidéo Skype pour les entreprises et les amis lors d’appels de groupe. Les premières données étaient envoyées à Facebook avant une mise à jour précipitée (Vice), maintenant ceci: les réunions Zoom ne sont pas cryptées de bout en bout, malgré un marketing trompeur (The Intercept).

9. Ford va pomper 50 000 ventilateurs (qui ne nécessitent pas d’électricité), dans les 100 prochains jours (CNET).

10. Vous voulez aider la science avec tout votre temps libre? Repérez des pingouins et ou trouvez de nouvelles galaxies et des tonnes d’autres projets intéressants et utiles (zooniverse.org)

DGiT Daily: votre ressource technologique

Le DGiT Daily délivre un e-mail quotidien qui vous permet de garder une longueur d’avance sur toutes les actualités technologiques, les opinions et les liens vers ce qui se passe dans le domaine le plus important de la planète. Vous obtenez tout le contexte et les informations dont vous avez besoin, le tout avec une touche de plaisir. Plus! Amusement rotatif quotidien pour chaque jour de la semaine, comme la bizarrerie du mercredi. Se joindre à!