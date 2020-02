Les nouveaux produits ZAGG pour iPad 10,2 pouces et Apple Watch Series 5 arrivent

ZAGG a officiellement publié certains des accessoires liés à Apple annoncés pour la première fois lors des Consumer Electronics Shows (CES) du mois dernier. De nouveaux étuis de protection pour l’iPad de 10,2 pouces et un écran invisible pour l’Apple Watch Series 5 sont maintenant disponibles et commencent à être livrés aux utilisateurs.

Comme l’a précédemment signalé Christine Chan, le nouveau ZAGG Slim Book Go est parmi les plus fins du marché pour l’iPad 10,2 pouces 2019. Il dispose d’un clavier de profil ultra-mince avec des touches rétro-éclairées et d’un étui amovible. Le clavier peut être jumelé avec jusqu’à deux appareils simultanément afin que vous puissiez aller et venir entre votre tablette et votre ordinateur. Il y a aussi un porte-crayon Apple pour garder votre outil d’écriture et de dessin en sécurité et facilement accessible.

Le Slim Book Go a été conçu pour que vous puissiez détacher le clavier lorsqu’il n’est pas utilisé. En prime, l’étui comprend une béquille réversible pour vous offrir plus de 100 degrés d’angles de vision et de travail optimaux.

Le ZAGG Slim Book Go coûte 99,99 $ et est disponible sur le site Web de ZAGG.

Pour quelque chose de différent, il y a le nouveau ZAGG Rugged Messenger pour l’iPad de 10,2 pouces. Également à 99,99 $ et disponible sur le site Web de ZAGG, le Messenger comprend également un clavier intégré à utiliser avec votre iPad. Doté d’un rétro-éclairage dans sept couleurs différentes, le clavier est conçu pour fonctionner dans des conditions de faible luminosité. Vous pouvez coupler le clavier avec deux appareils à la fois et basculer la synchronisation entre eux.

Résistant aux chocs, le boîtier peut résister à des chutes jusqu’à deux mètres et offre plusieurs angles de vision. Il y a aussi de la place pour votre Apple Pencil et notez que la batterie du clavier de style ordinateur portable dure jusqu’à deux ans entre les charges.

Un Folio Messenger ZAGG précédemment publié est également disponible pour l’iPad de 10,2 pouces. Le clavier et l’étui de la tablette coûtent 59,99 $ en ligne.

Enfin, il y a GlassFusion 360 d’InvisibleShield pour l’Apple Watch Series 5. Le protecteur d’écran en verre hybride presque incassable absorbe et disperse les impacts pour éviter les fissures et les écrans brisés. De plus, le pare-chocs en polycarbonate protège la lunette de l’Apple Watch contre les entailles et les rayures, et l’adhérence en plein écran aide à préserver la sensibilité tactile de l’écran.

Disponible pour les Apple Watch Series 5 et Apple Watch Series 4 de 40 mm et 44 mm, l’InvisibleShield Glass Fusion 360 coûte 39,99 $ et peut être acheté sur le site Web de ZAGG. Vous pouvez en acheter un en noir ou en or; un modèle en argent sort bientôt.

ZAGG et InvisibleShield ne sont que deux des sociétés sous le nom de ZAGG Brands. Les autres incluent mophie, Braven, iFrogz, Gear4 et Halo.

