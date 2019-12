Les nouveaux rivaux AirPod d'Anker sont tombés à 49,99 $, le prix le plus bas de tous les temps – .

Les AirPod d'Apple sont les écouteurs les plus populaires de la saison par une large marge, et ils sont toujours en vente en ce moment sur Amazon à partir de 139 $. Avant de dépenser autant d'argent sur une paire d'écouteurs, il existe une autre option à vérifier avec une meilleure qualité sonore, une meilleure autonomie de la batterie et un design plus confortable. Oh, et avons-nous mentionné qu'ils ne coûtaient qu'environ un tiers de ce que vous paierez pour les AirPod les moins chers? Coupez le coupon sur place et vous pouvez accrocher une paire d'écouteurs sans fil Anker Soundcore Life P2 True pour seulement 49,99 $, et à bas prix. Faites-nous confiance, vous serez content de l'avoir fait.

Voici quelques informations supplémentaires sur la page du produit:

Appels limpides: chaque oreillette dispose de deux microphones avec réduction du bruit de formation de faisceau et technologie cVc 8. 0 pour une amélioration vocale et une suppression du bruit de fond supérieures. Cela garantit que votre voix est clairement entendue à l'autre extrémité, sans interférence.

Son incroyable alimenté par des pilotes de graphène: offre de la musique avec une scène sonore plus large et une précision et une clarté exceptionnelles. La technologie BassUp améliore les basses jusqu'à 43% et l'audio aptX offre une transmission sans perte entre votre appareil et les écouteurs sans fil.

Durée de lecture de 40 heures avec charge rapide: une seule charge vous offre 7 heures d'écoute complètes, tandis que le boîtier de charge la prolonge jusqu'à 40 heures. Lorsque vous êtes pressé et que vous avez besoin d'une alimentation rapide, rechargez simplement pendant 10 minutes et obtenez jusqu'à 1 heure de lecture.

IPX7 étanche: les écouteurs sans fil Life P2 offrent une protection IPX7 qui protège contre les liquides quelles que soient les conditions météorologiques.

Couplage en une seule étape: notre technologie exclusive push and go rationalise le processus de configuration.Ainsi, lorsque vous retirez les écouteurs sans fil du boîtier de chargement, ils se connectent automatiquement au dernier appareil couplé.

