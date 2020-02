Les nouveaux téléphones de cette année auront une mémoire plus rapide que votre ordinateur portable – .

Le Galaxy S20 de Samsung n’a peut-être pas un nouveau design passionnant, mais il compense son apparence avec de bien meilleures spécifications que les produits phares de 2019, y compris une mémoire plus rapide qu’auparavant. En fait, la RAM utilisée dans le S20 sera plus rapide que la mémoire de la plupart des ordinateurs portables. Le S20 embarquera jusqu’à 16 Go de RAM de mémoire LPDDR5, ce qui devrait apporter des améliorations de performances significatives par rapport aux produits phares de la génération précédente.

Mais les téléphones S20 ne seront pas les seuls à basculer la RAM LPDDR5 cette année. Ils ne seront pas non plus les premiers. Ce titre reviendra à l’un des plus grands rivaux de Samsung en Chine, Xiaomi, dont le prochain produit phare est sur le point de tomber.

Micron a annoncé jeudi avoir expédié la première RAM DDR5 à faible puissance au monde, qui sera utilisée dans le prochain smartphone Xiaomi Mi 10. La nouvelle RAM, a déclaré Micron, devrait aider à l’intelligence artificielle (AI) et aux tâches 5G, note le rapport.

Les premiers téléphones 5G ont été lancés l’année dernière, mais la plupart des utilisateurs n’ont pas pu profiter de la nouvelle norme sans fil, car la couverture était limitée. Cependant, les opérateurs continueront d’étendre la couverture en 2020, tandis que les fabricants de smartphones publieront des appareils 5G plus abordables. Mais les modems 5G seuls ne suffisent pas à vous aider à profiter des nouvelles vitesses. Des mises à niveau de la RAM seront nécessaires pour prendre en charge les vitesses de données plus rapides. Et Micron dit que c’est exactement ce que sa nouvelle RAM DDR5 fera.

La nouvelle RAM sera 20% plus efficace que la mémoire DDR4x utilisée dans certains des meilleurs combinés de l’année dernière et jusqu’à 50% plus rapide. En ce qui concerne les performances, Micron affirme que la nouvelle mémoire permettra aux smartphones 5G de traiter les données à des vitesses de pointe pouvant atteindre 6,4 Gbit / s, ce qui devrait éviter les goulots d’étranglement des données 5G.

La mémoire de Micron sera disponible en différentes capacités, y compris 6 Go, 8 Go et 12 Go, avec des vitesses allant jusqu’à 5,5 Gbit / s ou 6,4 Gbit / s, a indiqué la société. Cependant, la quantité de RAM de la série Mi 10 ne sera pas claire.

Pour en revenir à la série Galaxy S20, Samsung fabrique sa propre RAM DDR5 pour ses smartphones, et les trois modèles S20 devraient disposer d’au moins 12 Go de mémoire. Tous les téléphones prendront également en charge la connectivité 5G, bien que les moins chers devraient être lancés en versions 4G uniquement sur certains marchés.

Bien que la comparaison d’ordinateurs portables à des smartphones soit plus facile à dire qu’à faire, il convient tout de même de noter que certains des meilleurs ordinateurs portables disponibles sur le marché, comme le dernier MacBook d’Apple, font vibrer la mémoire DDR4. Cependant, les nouveaux ordinateurs portables devraient passer à la norme de mémoire plus rapide dans un avenir pas trop lointain. Le nouvel iPhone 12 devrait également comporter une mémoire RAM DDR5.

