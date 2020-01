Les nouveaux téléviseurs manquent d’une fonction de tueur, et plus de nouvelles technologiques que vous devez savoir

Votre résumé technologique, par le biais de la newsletter DGiT Daily, pour le lundi 14 janvier.

1. «N’achetez pas un nouveau téléviseur»: yup

Gizmodo est sur l’argent après le CES, expliquant pourquoi les dernières et les plus grandes tendances de la technologie TV ne sont… pas vraiment complètement étonnantes ou nécessaires pour l’instant?

Cela vient sur les talons des téléviseurs 4K considérablement moins chers et des téléviseurs intelligents qui utilisent Roku ou Android TV au lieu des anciennes mauvaises interfaces du fabricant.Et il y a un déploiement croissant de contenu 4K HDR pour ces écrans 4K HDR, ce qui signifie que le contenu a rattrapé le matériel, et pour 500 $, vous pouvez obtenir un grand écran.

Quelle est la prochaine étape et pourquoi cela n’a-t-il pas assez d’importance? Voici ce que Adam Clark Estes de Gizmodo a remarqué lors du CES 2020:

«Il existe une nouvelle génération de téléviseurs offrant une résolution 8K, des haut-parleurs intégrés à l’écran et une nouvelle technologie d’affichage comme la microLED. Tout cela était exposé au CES, bien qu’il semble inutile pour la personne moyenne. »« Il n’y a pas beaucoup de contenu 8K à afficher sur les nouveaux téléviseurs 8K de fantaisie. La plupart des gens raisonnables utilisent des barres de son au lieu de leurs haut-parleurs de télévision, et la technologie microLED n’est toujours pas prête pour les heures de grande écoute. Cela signifie que la plupart des principaux fabricants de téléviseurs mis sur le marché cette année ne sont qu’une version légèrement améliorée de ce qu’ils ont offert l’année dernière et l’année précédente. Et ces anciens téléviseurs sont moins chers que jamais. “Conclusion:” Tous ces nouveaux téléviseurs sont formidables et beaux, mais aucun d’entre eux n’est vraiment révolutionnaire. “C’est vrai! Et il n’est pas rare que les fabricants de téléviseurs poussent des technologies qui sonnent bien mais qui ne font pas toujours grand-chose. Pendant longtemps, les premiers téléviseurs 4K étaient beaucoup trop tôt et très inutiles, et même maintenant, il est plus probable que vous regardiez quelque chose à moins de haute résolution, en raison des limitations de la télévision terrestre ou du câble, ainsi que des limitations de la large bande pour le streaming 4K de Netflix et al.So le titre «n’achetez pas un nouveau téléviseur» est vraiment une question d’accent: n’hésitez pas à en acheter un nouveau! N’achetez pas le le plus récent ceux.

Même les fabricants n’essaient pas de vous convaincre, à l’instant:

Olivier Semenoux, chef de la gestion des produits chez TCL, au CES, a honnêtement admis à l’un de mes collègues d’Android Authority que le contenu 8K au-delà de YouTube ne sera pas disponible pendant “1-2 ans”, notant que l’accent est mis sur l’encouragement des gens à l’avenir – résistant au contenu 8K s’ils ont besoin d’acheter un nouveau téléviseur, plutôt que d’acheter quelque chose sans compatibilité.C’est vrai, mais un téléviseur 8K haut de gamme vous rapprochera de 5000 $ à 500 $, et le remords de l’acheteur semble joli peu probable à moins que vous n’aimiez vraiment vraiment être à la pointe du progrès et que cela ne vous dérange pas les produits de première génération.

Que devriez-vous acheter à la place?

Budget: Sur à peu près n’importe quel téléviseur, les modèles de la série TCL 5 offrent d’excellentes options de budget 4K UHD, tandis que la série TCL 6 améliore sa qualité, ainsi que son prix.Prime: La série LG OLEDB9P, avec son écran OLED brillant, offre le meilleur de la technologie actuelle à un prix abordable, tandis que la série C9 comparable est un peu plus et vous obtenez une meilleure qualité d’image.

2. Une vidéo pratique de 15 secondes sur le Samsung Galaxy S20 Plus a vu le jour, et le dispositif d’affichage intermédiaire de 6,7 pouces à venir le mois prochain semble puissant (Autorité Android).

