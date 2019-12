Les nouvelles barres de son Dolby Atmos 2020 de LG ressemblent à d'énormes améliorations – .

LG a franchi le pas sur les nombreuses annonces du CES 2020, nous commencerons à en voir plus à l'approche du coup d'envoi du 7 janvier en dévoilant sa gamme de barres de son 2020 qui sera présentée lors de la vitrine annuelle de l'industrie à Las Vegas.

Les nouvelles barres de son promettent toutes les fonctionnalités que vous attendez – des choses comme un son de qualité supérieure, une facilité de connectivité et des conceptions élégantes qui s’intègrent très bien aux téléviseurs de LG. La gamme 2020 apportera également des fonctionnalités telles que «Image Elevation», qui, selon la société, rendent l'expérience d'écoute plus impressionnante en «élevant la hauteur perçue des instruments et des voix principaux». Mais la plus grande nouvelle fonctionnalité, celle que LG vante le plus et pour lequel les nouvelles barres de son ont déjà fait les gros titres, est appelé AI Room Calibration – un système qui ajuste automatiquement la sortie de ces nouvelles barres de son pour correspondre parfaitement à l'acoustique de la pièce dans laquelle vous vous trouvez.

"Notre objectif a toujours été d'offrir un meilleur son à plus de personnes et en proposant davantage de produits de qualité qui tirent parti de notre partenariat fructueux avec Meridian, nos dernières barres de son aident à y parvenir", a déclaré Park Hyung-woo, responsable des activités audio et vidéo de LG, à propos de les nouvelles barres de son que la société présentera au CES.

Source de l'image: LG

Source de l'image: LG

Cette nouvelle fonctionnalité pour les prochaines barres de son premium de LG fonctionne en reconnaissant et en analysant les tons pour évaluer avec précision et automatiquement les dimensions de tout espace donné – et pour auto-calibrer en conséquence. De plus, lors de la lecture de contenu maîtrisé avec Dolby Atmos ou DTS: X, les utilisateurs apprécieront ce que promet LG est un «son surround à couper le souffle réaliste» qui semble provenir de plusieurs directions.

Les autres caractéristiques de la gamme de barres de son 2020 de LG incluent:

Plus de son de cinéma, avec le kit de haut-parleurs arrière sans fil SPK8 en option, compatible avec la plupart des nouveaux modèles de barre de son LG.

Google Assistant est également intégré à davantage de modèles pour 2020, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles à partir de leur barre de son LG.

Le modèle phare est également livré avec deux haut-parleurs arrière sans fil qui permettent de fournir un son incroyablement immersif à 360 degrés.

Les barres de son s'appuient également sur un algorithme de traitement avancé qui peut mettre à l'échelle les formats de fichiers vers une qualité proche du studio.

Source de l'image: Paco Freire / SOPA Images / Shutterstock

.