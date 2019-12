Les nouvelles de Destiny 3 ne viendront pas avant un certain temps selon Bungie

Destiny 2 est sorti pour la première fois en 2017 et depuis, il a vu de nombreuses nouvelles extensions et mises à jour, ainsi que des changements audacieux après que Bungie ait pris le contrôle total du jeu et commencé à s'auto-publier, s'éloignant d'Activision. Pourtant, les joueurs ne devraient pas encore s'attendre à des nouvelles d'une suite. Dans une récente interview avec PCGamesN, David Dague, directeur des communications chez Bungie, a déclaré qu'il faudra un certain temps avant que les joueurs entendent quoi que ce soit à propos de Destiny 3.

Lorsqu'on lui a demandé directement des nouvelles de ce qui allait arriver après Destiny 2, Dague a déclaré: "En ce moment, notre engagement et notre attention sont de rendre les saisons qui se dérouleront au cours de l'année prochaine intéressantes et de maintenir un arc de l'histoire pérenne qui gardera les joueurs engagé." Il a ajouté: "Je comprends la question que vous posez et elle est certainement intéressante, et nous aurons beaucoup de trucs sympas à dire plus tard, mais je crains que ce moment ne doive attendre un peu plus longtemps. . "

En attendant, la saison de l'aube est en direct. Il y a des tonnes de nouvelles missions et activités, ainsi que de nouveaux ensembles d'armures pour affiner votre gardien. Au cours de la saison de l'aube, un événement en cours appelé The Dawning offre des récompenses spéciales. Le Dawning se déroulera jusqu'au 14 janvier 2020.