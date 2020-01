Les nouvelles montres intelligentes Fossil Gen 5, Hybrid HR et Sport font leurs débuts au CES 2020

Fossil apporte toujours son jeu A au CES, et cette année n’est pas différente. Skagen (une filiale de Fossil) a dévoilé la Falster 3 et Diesel (une marque partenaire de Fossil) a dévoilé sa superbe montre Fadelite. Fossil ne présente aucune nouvelle montre connectée, mais ajoute de nouvelles couleurs et de nouveaux styles à trois de ses gammes existantes populaires: la Fossil Gen 5, la Fossil Hybrid HR et la Fossil Sport.

Il y a beaucoup de nouvelles montres intelligentes Fossil à couvrir ici, alors allons-y directement.

Nouvelles montres intelligentes Fossil Gen 5

La Fossil Gen 5, actuellement notre montre connectée Wear OS préférée sur le marché, obtient un nouveau modèle. Le nouveau Fossil Gen 5 Garrett sera disponible en cinq couleurs: acier inoxydable gris foncé, acier inoxydable avec bracelet en silicone bleu, acier inoxydable avec lunette rouge et bleue, argent avec bracelet en silicone noir et or jaune. Ces montres coûteront 295 $.

Montre intelligente Fossil Gen 5 Garrett

La Fossil Gen 5 Julianna propose trois nouvelles couleurs ce printemps: or rose avec un bracelet en cuir écaille de tortue, or rose avec un bracelet en maille argentée et or jaune avec un bracelet en maille. Ces nouveaux modèles Julianna seront également disponibles plus tard cette année pour 295 $.

Montre intelligente Fossil Gen 5 Julianna

Gelée de sport fossile

Le Fossil Sport reçoit également une poignée de nouvelles couleurs: cinq pour être exact. Fossil les appelle les smartwatches Fossil Sport Jelly. Les nouvelles couleurs incluent le jaune, le bleu, le rose, la menthe et une couleur rose pâle. Tous les cinq sont ornés d’un bracelet semi-transparent de la même couleur.

Si je devais choisir, je choisirais ce modèle jaune. Mec, c’est sympa.

Nouveau Fossil Hybrid HR

Fossil lance une nouvelle couleur de sa montre intelligente Collider Hybrid HR existante et un nouveau modèle de plongée avec trois options de couleurs. Le Collider Hybrid HR arbore toujours un bracelet en cuir marron, mais il est plus orange que le modèle que nous avons examiné il y a quelques mois. Ce modèle coûtera 195 $.

Les nouvelles montres Hybrid HR Dive sont un peu plus occupées que le Collider. Ils ont tous des marqueurs d’heures et de minutes autour de la lunette, ainsi que des marqueurs de cinq minutes autour du boîtier de la montre. Ces modèles sont disponibles en trois couleurs: acier inoxydable gris foncé, acier inoxydable argenté ou noir et argenté avec un bracelet en silicone. Ces montres coûtent 215 $.

Fossil Hybrid HR Charter Blush Silicone Fossil Hybrid HR Charter Doré Acier inoxydable



Deux nouveaux styles de chartes RH hybrides sont également lancés. La montre Charter avec un bracelet en silicone blush coûtera 195 $, tandis que le modèle en acier inoxydable doré coûtera 215 $.

Toutes ces nouvelles montres intelligentes Fossil seront disponibles à l’achat le dimanche 26 janvier sur Fossil.com. Intéressé en particulier? Faites le moi savoir!

