Les nouvelles puces Intel 5 GHz et les super GPU Nvidia RTX alimentent un cycle de mise à niveau massif pour les ordinateurs portables de jeu – .

Intel a dévoilé une toute nouvelle version de ses processeurs de 10e génération, les processeurs Comet Lake de la série H conçus pour les ordinateurs portables de jeu qui cadencent jusqu’à 5,3 GHz.

Nvidia a dévoilé les tout nouveaux GeForce 2080 Super et 2070 SUPER pour ordinateurs portables, qui alimenteront plusieurs nouvelles machines de jeu ce printemps.

Plusieurs ordinateurs portables de jeu, notamment Asus, Gigabyte, Lenovo, MSI et Razer, ont annoncé un nouveau matériel doté des dernières mises à niveau du processeur et du processeur graphique.

Si vous recherchiez un ordinateur portable puissant qui pourrait répondre à la fois à vos besoins professionnels et de jeu, surtout maintenant que vous travaillez pour la maison, alors vous avez de la chance. Intel et Nvidia ont annoncé de nouveaux composants qui ont aidé les fabricants d’ordinateurs portables à créer les ordinateurs portables de jeu les plus puissants de tous les temps. Nous examinons les puces Comet Lake H d’Intel de 10e génération qui apportent des puces de 5 GHz aux ordinateurs portables, ainsi que les nouvelles GeForce RTX 2080 Super et 2070 Super de Nvidia pour les ordinateurs portables. En plus de cela, plusieurs fabricants d’appareils, notamment Asus, Gigabyte, Lenovo, MSI et Razer, ont annoncé de nouveaux ordinateurs portables de jeu.

Les tout nouveaux processeurs d’Intel seront disponibles en différentes variantes, notamment les Core i5, i7 et i9. Les Core i5 boostent jusqu’à 4,6 GHz, tandis que le meilleur modèle Core i9 va jusqu’à 5,3 GHz (contre une horloge de base de 2,3 GHz). Les puces de la série H de Comet Lake ont entre quatre et huit cœurs, selon le modèle et un TDP de 45 W. Ce ne sont pas des puces de 10 nm comme les autres puces de 10e génération annoncées par Intel au cours des derniers mois, mais elles prendront en charge les vitesses Thunderbolt 3 et la connectivité sans fil Wi-Fi 6.

En rejoignant Intel, Nvidia a dévoilé ses nouveaux processeurs graphiques, y compris les RTX 2080 Super et RTX 2070, mais aussi le GPU RTX 2060 moins cher qui alimentera les ordinateurs portables de jeu à moins de 1000 $. Les nouveaux GPU sont basés sur l’architecture de Turin de Nvidia, qui comprend des cœurs RT matériels pour traiter le ray tracing et l’IA en temps réel. De plus, Nvidia proposera également des configurations Max-Q pour les ordinateurs portables de jeu légers.

Le Zephyrus Duo 15 d’Asus est l’un des nouveaux ordinateurs portables qui utilisera les nouveaux composants de jeu d’Intel et de Nvidia. En plus de cela, l’ordinateur est livré avec un deuxième écran qui se situe entre le clavier et l’écran principal de 15,6 pouces. L’écran secondaire mesure 14,1 pouces en diagonale et peut être soulevé à un angle de 13 degrés afin que vous puissiez les voir tous les deux pendant les jeux. Le Duo 15 sera disponible dans différentes configurations, à partir de 2999,99 $. Asus a également actualisé d’autres séries de jeux, notamment les Zephyrus S17, S15 et M16; les ROG Strix Scar 15 et 17; et les ROG Strix G15 et G17. Tous comporteront les nouvelles puces Intel Comet Lake série H et les nouveaux GPU RTX Super.

Gigabyte propose également trois nouveaux ordinateurs portables de jeu Aorus, dont les 15G, 17G et 17X. Ils disposent d’écrans 240 Hz et de claviers mécaniques à la table et d’étiquettes de prix plus abordables. Ils commencent à 1 699 $, 1 799 $ et 2 399 $, respectivement, et ils seront livrés à la mi-avril. Les créateurs cherchant à tirer parti des puces Intel plus puissantes de 10e génération et des GPU RTX Super de Nvidia peuvent rechercher les nouvelles versions Aero de Gigabyte, qui sont disponibles en versions 15 pouces et 17 pouces à partir de 1599 $ et 1699 $, respectivement.

La nouvelle série d’ordinateurs portables de jeu de Lenovo comprend les Legion 5i et Legion 7i, qui succèdent aux Legion Y540 et Y70. Comme pour les autres gammes d’ordinateurs portables Lenovo, la société opte pour un schéma de dénomination plus simple pour ses produits. Les ordinateurs portables sont livrés avec RTX 2060 ou RTX 2080 SUPER avec carte graphique de conception Max-Q et prennent en charge les nouvelles puces Intel Core H-series. Les prix commencent à 999 $ et 1 199 $, respectivement.

MSI propose également trois nouveaux ordinateurs portables, dont le GS66 Stealth, le GE66 Raider et Creator 17. Les deux premiers sont des ordinateurs portables de jeu prenant en charge des écrans jusqu’à 300 Hz et des batteries de 99,9 Wh. Les prix commencent à 1 599 $ et 1 799 $, respectivement. Le Creator 17 est fait pour les professionnels, et il a un écran Mini-LED unique qui deviendra probablement la norme pour de nombreux ordinateurs portables à l’avenir. Le Creator 17th commence également à 1799 $.

Razer a mis à jour sa gamme de jeux Blade avec le nouveau processeur Intel, et le GPU Nvidia et les acheteurs pourront choisir entre les versions Blade 15 en mai. Le modèle de base commence à 1600 $ et comprend un processeur Intel i7-10750H à six cœurs et un GPU GeForce RTX 2070 Super Max-Q.

