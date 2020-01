Les nouvelles règles COPPA de YouTube viennent d’enfreindre YouTube Music pour les familles et les amoureux de Disney

Google a reçu des millions d’amendes l’année dernière en raison de la façon dont il gère les données et le contenu pour enfants sur YouTube, et il a donc déployé des changements radicaux dans la façon dont le contenu pour enfants est géré à l’avenir – changements qui ont finalement été déployés au cours de cette mois.

Il existe toute une gamme de fonctionnalités qui peuvent être désactivées pour le contenu “conçu pour les enfants” – allant de la désactivation des commentaires aux restrictions sur les liens et les graphiques, mais l’une de ces modifications pose de gros problèmes pour YouTube Music et tous les abonnés avec des enfants:

Pour certains contenus “conçus pour les enfants”, vous ne pouvez pas l’aimer ou le détester dans YouTube Music, ni même l’ajouter à une liste de lecture. Oh, et vous ne pouvez pas quitter l’écran Now Playing pendant que ces chansons sont en cours de lecture ou que la musique s’arrête, même si vous êtes abonné à YouTube Premium.

À première vue, ne pas pouvoir aimer une chanson semble être un petit problème, du moins jusqu’à ce que vous vous souveniez qu’aimer une chanson est la façon dont vous l’ajoutez à votre bibliothèque. Lorsque vous accédez à Bibliothèque> Morceaux, ce qui apparaît n’est que la liste de lecture des chansons préférées dans un format réorganisable. Donc, donc pour des millions de chansons de films Disney, vous ne pouvez pas les ajouter à votre bibliothèque de chansons.

Il y a quelques niveaux supplémentaires à ce problème et ils sont chacun des niveaux différents de torture, en particulier en ce que jusqu’à ce que vous essayiez de vous battre, vous aurez aucune idée pourquoi ces chansons ne fonctionnent pas correctement. Voici quelques-unes des restrictions qui ont commencé à apparaître sur la musique pour enfants et notamment la musique Disney au cours des derniers jours:

Mini-joueur désactivé – Vous ne pouvez pas réduire l’écran Now Playing en écoutant cette chanson. Il s’agit d’une restriction axée sur YouTube, mais elle a toujours un impact sur YouTube Music, bien qu’il s’agisse de chansons et non de vidéos.

Solution: si vous êtes abonné à YouTube Premium, vous pouvez toujours désactiver l’écran ou appuyer sur le bouton d’accueil et quitter l’application à partir de l’écran Now Playing; vous ne pouvez tout simplement pas revenir aux résultats de recherche à partir desquels vous avez joué la chanson ou rechercher une nouvelle chanson à lire une fois celle-ci terminée.

J’aime / n’aime pas désactivé dans YouTube Music – Vous ne pouvez pas aimer ou ne pas aimer une chanson, ce qui signifie que vous ne pouvez pas ajouter la chanson aux chansons aimées ou essayer de former YouTube pour cesser de diffuser cette chanson et d’autres comme elle dans vos recommandations.

Solution: assez étonnant, les boutons J’aime et Je n’aime pas fonctionner sur le site de bureau YouTube Music même lorsqu’ils sont désactivés sur l’application YouTube Music. Au moins, cela fonctionne pour le moment, et j’espère sincèrement que cela continuera de fonctionner, de sorte que même si je dois rebondir sur mon Chromebook, je peux l’utiliser pour mettre à jour les chansons de Liked en cas de besoin.

Limité des listes de lecture – Ouais, c’est le gros, les amis. Certaines chansons que vous ne pouvez pas aimer ou ajouter à des listes de lecture, y compris certaines des chansons Disney les plus populaires comme Let It Go. Je ne sais vraiment pas pourquoi cela est restreint, mais ne pas pouvoir ajouter la chanson préférée de votre fille à la liste de lecture dans la voiture pour qu’elle chante pendant 45 minutes entre la garderie et la maison de grand-mère pour le dîner du vendredi soir est tout simplement mauvais tout autour.

Solution de contournement: comme pour la limitation J’aime / Je n’aime pas, vous pouvez toujours ajouter ces vidéos aux listes de lecture lorsque vous êtes sur le site de bureau de YouTube Music pour l’instant.

Ces blocs aléatoires ne sont pas utiles pour le moins, mais j’espère que YouTube trouvera une sorte de juste milieu entre la protection des enfants qui regardent YouTube – et des adultes comme moi qui ont juste besoin d’un remontant dans ce monde sombre et sombre – et en empêchant YouTube Music d’échouer dans certaines choses très basiques. À tout le moins, j’ai bon espoir que YouTube nivelle les choses, donc ce n’est pas un jeu obligatoire de dragueur de mines pour voir quelles chansons fonctionnent correctement et lesquelles ne fonctionnent pas.

