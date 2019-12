Les offres de dernière minute sur les produits audio incluent 200 $ HomePod et Powerbeats Pro

Amazon et Best Buy ont introduit cette semaine quelques offres de vacances de dernière minute, autour des écouteurs et des haut-parleurs. Dans cette vente, vous pouvez économiser sur les écouteurs Powerbeats Pro, Bose et Sony, les AirPods et plus, le tout jusqu'à 20% de réduction sur les prix d'origine.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Sur Amazon, les clients qui commandent aujourd'hui bénéficient d'une livraison garantie la veille de Noël avec la livraison standard, mais il existe des exceptions avec certains produits. Les clients d'Amazon Prime qui passent des commandes avant le lundi 23 décembre pourront toujours recevoir leurs cadeaux à temps avec la livraison gratuite d'un jour de Prime.

Offres audio de dernière minute

Pomme

Beats

Bose

Sonos

Sony

Assurez-vous de consulter notre offre complète de promotions pour acheter encore plus de produits et d'accessoires liés à Apple.