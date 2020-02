Les offres de précommande Galaxy S20 d’Amazon incluent des extras que vous n’obtiendrez nulle part ailleurs – .

Aujourd’hui est le jour que des millions de fans de Samsung du monde entier attendaient: le jour de précommande du Galaxy S20! Les trois téléphones phares de nouvelle génération de Samsung sont désormais disponibles en pré-commande, permettant à tous ceux qui souhaitent mettre la main sur ces nouveaux téléphones phares de passer leurs commandes. Si vous voulez un téléphone le premier jour, vous devez certainement pré-commander maintenant. Rappelez-vous à quelle vitesse le Galaxy Z Flip s’est vendu le jour du lancement? Le Galaxy S20 Ultra est peut-être cher, mais il est également hors de ce monde et les gens vont trébucher sur eux-mêmes en essayant de l’obtenir.

Si vous souhaitez être verrouillé dans un contrat avec votre opérateur de téléphonie mobile, vous pouvez profiter de plusieurs offres de précommande Galaxy S20 différentes. Mais si vous voulez acheter le Galaxy S20, Galaxy S20 + ou Galaxy S20 Ultra et obtenir un smartphone déverrouillé d’usine que vous pouvez utiliser n’importe où, il n’y a vraiment qu’un seul endroit que vous devez pré-commander: Amazon.

Procurez-vous l’un des nouveaux téléphones Galaxy S20 de Samsung sur Amazon et vous obtenez non pas un, mais deux extras impressionnants. Tout d’abord, vous obtenez une paire gratuite de Galaxy Buds, les véritables écouteurs sans fil de Samsung. Ils ont fière allure, ils sonnent bien et contrairement aux AirPod, ils ont des embouts en silicone pour isoler le son et verrouiller toutes ces basses. En plus de cela, vous obtenez également un Samsung DUO Pad gratuit qui vous permet de charger sans fil deux appareils à la fois! Vous vous souvenez du pad AirPower qu’Apple a annoncé, mais vous ne pouviez pas comprendre comment construire réellement? C’est comme ça, mais ça existe et vous en aurez un gratuitement!

Ces offres sont uniquement disponibles en quantité limitée, alors ne les manquez pas.

Samsung Galaxy S20 / S20 + / S20 Ultra 5G déverrouillé en usine

avec Galaxy Buds gratuits et Pad DUO gratuit

Puissance de la 5G: Obtenez une puissance de niveau supérieur pour tout ce que vous aimez faire avec le Samsung Galaxy 5G; Partagez plus, jouez plus fort, vivez plus et ne manquez jamais un battement

Prise unique AI: capturez des vidéos et plusieurs types d’images en appuyant simplement sur le déclencheur; Les objectifs, les effets et les filtres capturent le meilleur de chaque instant, à chaque fois

Zoom de caméra haute résolution: capturez des images haute résolution comme si vous étiez à 3 pieds, à 100 pieds; Que vous souhaitiez zoomer de près ou agrandir des détails à proximité, le nouveau zoom spatial 30x vous offre une puissance et une clarté impressionnantes

Charger deux téléphones – Chargez jusqu’à deux smartphones en les posant simplement. La technologie de charge sans fil Qi avancée vous permet de charger votre appareil sans brancher de câble

Chargez un téléphone et une smartwatch – Le chargeur sans fil Duo peut également charger votre smartwatch Samsung. Gear S3, Gear Sport et Galaxy Watch peuvent charger au même endroit que votre téléphone en plaçant simplement votre montre sur le chargeur

Fast Charge 2.0 – Avec un Galaxy S9, Note9 ou un autre smartphone Samsung compatible, profitez d’une sortie de charge sans fil jusqu’à 7,5 W Fast Charge. Le Galaxy S10 / e / + peut charger jusqu’à 12 W avec Fast Charge 2.0

Mise sous tension Obtenez jusqu’à six heures d’autonomie avec sept heures supplémentaires à partir du boîtier qui se double d’un chargeur sans fil

Un son de qualité supérieure Accordé par AKG, un pilote optimisé offre des basses substantielles, tandis qu’un pilote de volume vous offre une gamme de sons plus large

Juste ce que vous voulez entendre Contrôlez la quantité de bruit ambiant que vous voulez avec Ambient Aware. Le mode ambiant rapide vous permet d’entendre le trafic, les annonces de vol et les collègues vous appelant

