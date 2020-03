Les offres en boîte ouverte du Samsung Galaxy S20 vous permettent d’économiser jusqu’à 350 $

La nouvelle gamme d’appareils Galaxy S20 de Samsung commence à 1000 $. Si l’idée de déposer un millier de cool (ou plus) sur votre prochain téléphone ne vous remplit pas exactement de joie, alors vous souhaitez consulter ces offres à durée limitée sur les appareils Samsung Galaxy S20 dans la boutique eBay de Best Buy. Avec des prix aussi bas que 679,99 $ et des économies allant jusqu’à 350 $, ces offres sont le moyen le plus abordable de mettre la main sur l’un des nouveaux fleurons de Samsung en ce moment.

Économies phares

Samsung Galaxy S20

Voici votre chance de mettre la main sur l’un des téléphones phares de Samsung doté de la 5G, d’un écran 120 Hz, de caméras améliorées, etc. Les appareils de 128 Go déverrouillés (extensibles via microSD) sont disponibles en excellent état via la boutique eBay de Best Buy.

À partir de 680 $

Malgré la pléthore de combinés Android lancés chaque année, la gamme Samsung Galaxy S est toujours celle à laquelle nous prêtons attention. La série 2020 Galaxy S n’est pas différente avec un trio de téléphones dans le lancement des Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra avec des performances impressionnantes à tous les niveaux cette année. Chaque appareil S20 dispose d’un affichage à 120 Hz, de caméras améliorées, du processeur Snapdragon 865 de Qualcomm et d’un stockage extensible dans tous les téléphones.

Les écrans AMOLED 120 Hz sont magnifiques et la prise en charge de la carte microSD signifie que vous pouvez compléter la capacité intégrée de 128 Go facilement et pour beaucoup moins que de saisir le modèle 512 Go. La résistance à l’eau et la recharge sans fil sont bien sûr présentes et l’ajout de la prise en charge 5G signifie que vous pouvez bénéficier d’une connexion Internet ultra-rapide dès maintenant si vous vivez quelque part avec le service 5G. À tout le moins, vous vous préparez à l’avenir à cet égard si vous prévoyez de garder ce téléphone pendant plusieurs années.

Les caméras sont un domaine clé d’amélioration de la gamme S20 cette année. Les téléphones S20 et S20 + ont toujours un objectif 12MP pour l’appareil photo principal, mais les pixels sont environ 30% plus grands de sorte que beaucoup plus de lumière peut être laissée dans une prise de vue. Le téléobjectif a également été mis à niveau, avec désormais un capteur 64MP avec zoom sans perte 3x et de meilleures performances en basse lumière. Le S20 Ultra le porte à un autre niveau, offrant un énorme appareil photo principal de 108 Mpx, utilisant le binning de pixels pour prendre des photos qui sortent sous forme de clichés de 12 Mpx. Il y a aussi un téléobjectif 48MP, et en raison de la façon dont il est positionné à l’intérieur du 20 Ultra, il est capable d’offrir un zoom sans perte 10x et un zoom numérique jusqu’à 100x si vous voulez tout faire.

Nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur le Samsung Galaxy S20 ainsi que des liens vers notre couverture étendue pour vous aider à déterminer le téléphone qui vous convient. Nous avons également mis à l’épreuve les S20, S20 + et S20 Ultra dans nos revues approfondies qui valent également la peine d’être vérifiées.

Nous ne savons pas exactement combien de temps ces offres dureront dans la boutique eBay de Best Buy, vous voudrez donc recevoir votre commande dès que vous aurez pris votre décision pour éviter toute déception lorsque les prix augmentent ou qu’ils se vendent. Alternativement, obtenez un tout nouveau Samsung Galaxy S20 à partir de 749,99 $ avec activation chez Best Buy ou débloqué en usine à partir de 799,99 $ chez Amazon.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.