Les offres Fire TV Stick de 25 $ et Fire TV Stick 4K de 35 $ sont sur le point de disparaître – .

Si vous voulez l’un des meilleurs lecteurs multimédias en streaming et que vous voulez dépenser le moins possible pour l’obtenir, vous voudrez agir rapidement. Pourquoi? Parce qu’il y a une vente fantastique en cours sur Amazon qui se termine presque définitivement aujourd’hui. Le Fire TV Stick 4K de 50 $ est tombé à 34,99 $ et le Stick TV Fire de 40 $ a le même rabais de 15 $, ce qui en fait seulement 24,99 $. Ces deux prix seront les meilleurs que nous voyons depuis un certain temps, peut-être jusqu’à ce que Prime Day arrive cet été. D’autres appareils Fire TV sont également réduits dans le cadre de la vente, y compris le Fire TV Cube pour 99,99 $ au lieu de 120 $ et l’un des meilleurs modèles 4K Fire TV Edition de 50 pouces pour seulement 279,99 $ au lieu de 380 $. Tous ces accords ont débuté dimanche dernier, alors aujourd’hui marque une semaine depuis leur début. En d’autres termes, c’est maintenant ou jamais!

Fire TV Stick 4K

La clé multimédia en streaming 4K la plus puissante.

Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO et plus encore. Diffusez gratuitement avec Pluton, IMDB TV et plus encore.

Lancez et contrôlez du contenu avec Alexa Voice Remote.

Profitez d’une image brillante avec accès à 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10 +.

Choisissez parmi 500 000 films et épisodes télévisés.

Plus de stockage pour les applications et les jeux que tout autre support multimédia en streaming.

Découvrez des dizaines de milliers de canaux, d’applications et de compétences Alexa.

Alexa on Fire TV offre l’expérience vocale la plus complète de tout lecteur multimédia en streaming.

Les membres d’Amazon Prime bénéficient d’un accès illimité à des milliers de films et d’épisodes télévisés.

Fire TV Stick

Le lecteur multimédia de streaming le plus vendu, avec Alexa Voice Remote (2e génération, sorti en 2019).

Utilisez les boutons d’alimentation, de volume et de sourdine dédiés pour contrôler votre téléviseur, votre barre de son et votre récepteur.

Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO et plus encore. Diffusez gratuitement avec Pluton, IMDB TV et plus encore.

Plus de stockage pour les applications et les jeux que tout autre support multimédia en streaming.

Découvrez des dizaines de milliers de canaux, d’applications et de compétences Alexa, ainsi que parcourez des millions de sites Web à l’aide de Firefox ou Silk.

Alexa on Fire TV offre l’expérience vocale la plus complète de tout lecteur multimédia en streaming.

Les membres d’Amazon Prime bénéficient d’un accès illimité à des milliers de films et d’épisodes télévisés.

Pas de câble ou de satellite? Regardez la télévision et les sports en direct avec des abonnements à Hulu, Sling, YouTube TV et autres.

Associez-le à des écouteurs Bluetooth compatibles pour écouter des films et de la musique.

Fire TV Cube

Le Fire TV le plus rapide et le plus puissant.

De l’autre côté de la pièce, il suffit de demander à Alexa d’allumer le téléviseur, de baisser les lumières et de diffuser votre émission.

Contrôlez la barre de son et le récepteur A / V compatibles et changez les chaînes câblées ou satellites en direct avec votre voix.

Avec le haut-parleur intégré, demandez à Alexa de vérifier la météo, d’éteindre les lumières et plus encore – même lorsque le téléviseur est éteint.

Accès instantané au contenu 4K Ultra HD, plus prise en charge de Dolby Vision et HDR, HDR10 +.

Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO et plus encore. Diffusez gratuitement avec Pluton, IMDB TV et plus encore.

Conçu pour protéger votre vie privée. Appuyez sur le bouton marche / arrêt du microphone pour déconnecter les microphones.

Avec Prime, regardez des épisodes télévisés et des films tels que «Hanna».

Utilisez les boutons d’alimentation et de volume de votre télécommande vocale Alexa pour contrôler votre téléviseur sans émettre de son.

TOSHIBA 50LF711U20 Téléviseur LED Smart HDR 4K Ultra HD 50 pouces – Fire TV Edition

Expérience Fire TV intégrée – Fire TV Edition rassemble la télévision en direct et votre contenu de streaming préféré sur l’écran d’accueil. Connectez n’importe quelle antenne HD (vendue séparément) pour regarder la télévision en direct en direct ou diffuser des films et des émissions de Disney +, Netflix, Prime Video, Hulu, HBO et plus encore.

Dolby Vision HDR – Image 4K HDR améliorée avec une plage de contraste étendue et une luminosité supérieure.

Qualité d’image réaliste – Découvrez une qualité d’image 4K Ultra HD à couper le souffle avec plus de 8 millions de pixels pour une clarté étonnante, un contraste profond et des couleurs vives. Regardez des films et des émissions de télévision prendre vie en ultra haute définition.

Télécommande vocale avec Alexa – Tout ce que vous attendez d’une télécommande – plus lancer des applications, rechercher des émissions de télévision, changer les entrées, contrôler les appareils intelligents et plus encore, en utilisant uniquement votre voix. Avec les boutons Prime Video, Netflix, HBO et PlayStation Vue, accédez instantanément à vos applications préférées.

Continue de devenir plus intelligent – Ce téléviseur est intelligent et simple à tous points de vue. Branchez-le, connectez-vous au Wi-Fi et profitez-en. De plus, votre téléviseur devient de plus en plus intelligent grâce aux nouvelles compétences et fonctionnalités d’Alexa grâce à des mises à jour logicielles en direct automatiques, afin que vous ayez toujours les dernières nouveautés.

