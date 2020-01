Les oiseaux marins utilisent maintenant des outils – .

L’une des choses qui ont différencié les humains et les primates des autres groupes du règne animal est l’utilisation d’outils. Il existe d’autres espèces qui ont été observées à l’aide d’outils, mais pas beaucoup, et découvrir qu’une espèce a maîtrisé l’art d’utiliser un certain type d’équipement est toujours passionnant.

Maintenant, des chercheurs de l’Université d’Oxford et du South Iceland Nature Resource Centre affirment qu’ils ont des preuves concrètes que les oiseaux de mer – en particulier les macareux – sont effectivement des utilisateurs d’outils. L’ouvrage a été publié dans les Actes de l’Académie nationale des sciences.

Certaines espèces d’oiseaux sont connues pour utiliser des outils à diverses fins. Les corbeaux, en particulier, ont montré une capacité à saisir l’utilisation d’outils pour accomplir une tâche. Cette nouvelle étude est la première à montrer qu’il en va de même pour les oiseaux marins.

En étudiant les macareux de l’île Grimsey, les chercheurs ont repéré des macareux à l’aide de bâtons dans un but très précis: se gratter. Comme l’expliquent les chercheurs, les macareux de l’île sont souvent confrontés à des parasites à l’extérieur de leur corps, ce qui peut leur causer un inconfort. Au moins certains des oiseaux semblent avoir trouvé une solution à ce malheureux problème, et ils ont été observés en utilisant des bâtons pour gratter les parties difficiles à atteindre de leur corps.

C’est une découverte intéressante, d’autant plus que les oiseaux marins comme les macareux ont tendance à avoir des cerveaux plus petits et moins complexes que ceux d’autres oiseaux utilisant des outils, comme les corbeaux. Les chercheurs ont observé des macareux utilisant des bâtons de cette manière à deux endroits différents, suggérant qu’il ne s’agissait pas d’un développement isolé ou d’une chance aléatoire. Les macareux, semble-t-il, sont à l’aise avec les outils.

Source de l’image: Robert F Bukaty / AP / Shutterstock

