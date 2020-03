Les OnePlus 7T et 7T Pro viennent de recevoir leur première bêta ouverte avec optimisations RAM et Live Caption

Alors que OnePlus laisse tomber la balle de temps en temps en ce qui concerne les mises à jour logicielles, il est généralement l’un des fabricants les plus réactifs et les plus respectueux de la communauté. En tant que tel, la société a finalement publié la première bêta ouverte pour ses derniers produits phares, les OnePlus 7T et 7T Pro, qui viennent avec une multitude d’améliorations du système et des applications et la légende en direct auparavant Pixel 4 exclusive.

La bêta ouverte 1 suit trois mois après l’introduction de la bêta fermée et pèse 2,55 Go. Il est livré avec le correctif de sécurité Android de février. À bord, il y a des optimisations de gestion de la RAM, des améliorations aux tapotements simples et doubles sur l’écran de verrouillage et l’affichage ambiant, et des améliorations à la page des paramètres grâce à un “contenu amélioré” (quoi que cela signifie). De plus, l’application Téléphone dispose désormais d’un meilleur écran de coordonnées et la Galerie a reçu un correctif pour les problèmes audio et vidéo lors du préchargement des vidéos.

l’Open Beta introduit également Live Caption sur les appareils OnePlus, que nous avons déjà vu sur les téléphones Pixel et la gamme Galaxy S20 de Samsung. La fonctionnalité transcrit automatiquement et localement la parole dans n’importe quel média, sous-titrant chaque mot qu’elle reconnaît sur votre appareil. Vous devez l’activer via Paramètres -> Système -> Accessibilité -> Légendes Live.

Open Beta 1

Système

Gestion optimisée de la RAM

Amélioration des performances de simple et double pression de l’affichage ambiant et de l’écran de verrouillage

Le contenu amélioré est désormais disponible sur la page des paramètres

Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2020.02

Légende en direct

Ajout d’une fonctionnalité de sous-titrage en direct, cela détectera la parole dans les médias et générera automatiquement des sous-titres (pour activer: Paramètres-Système-Accessibilité-Légende en direct)

Téléphone

Amélioration de l’écran des coordonnées

Galerie

Correction des problèmes audio et vidéo avec le préchargement des vidéos

Vous pouvez télécharger Open Beta 1 sur le site Web du fabricant – cliquez sur Beta Build dans la navigation. Assurez-vous de sauvegarder vos données avant de flasher le logiciel, car vous risquez de perdre vos fichiers en cas de problème.