Les OnePlus 8 et 8 Pro coûtent jusqu’à 220 $ de moins en Inde qu’aux États-Unis.

Alors que les téléphones OnePlus commencent à gagner en parité avec de nombreux produits phares de Samsung, leurs prix ont inévitablement augmenté également – la configuration supérieure du OnePlus 8 Pro atteint la barre des 1000 $ aux États-Unis tandis que même le modèle moins cher commence à 700 $. Sur le marché indien, qui possède la plus grande base d’utilisateurs OnePlus, ce prix serait beaucoup trop élevé pour être compétitif, et les prix commencent donc beaucoup plus bas. En outre, la société prévoit également d’apporter une option de RAM plus abordable pour le OnePlus 8 déjà économique.

La conversion des prix américains précédemment annoncés en roupies indiennes a montré un bond significatif par rapport au OnePlus 7T, qui a commencé à 38000 ₹ (~ 496 $) pour sa variante de base de 8 Go de RAM – ce que la communauté des smartphones généralement sensible aux prix en Inde n’a pas du tout aimé . En réponse, OnePlus India a annoncé qu’il allait bientôt publier des prix localisés, ce qu’il a finalement révélé hier. Pour la nouvelle variante de 6 Go de RAM – exclusive à amazon.fr – du OnePlus 8, vous n’aurez qu’à payer 42 000 ₹ (~ 550 $), tandis que les configurations haut de gamme avec 8 Go et 12 Go de RAM coûtent 45 000 ₹ (~ 590 $) et 50 000 ₹ (~ 650 $), respectivement. Alors que le nouveau modèle 6 Go offre un point d’entrée moins cher, le prix indien pour les deux autres options est encore considérablement inférieur à ce qu’il est aux États-Unis.

Beaucoup plus à aimer

Encore moins à dépenser # OnePlus8Series à partir de ₹ 41,999 MRP Soyez informé pour en savoir plus – https://t.co/dIgjpfjHbN pic.twitter.com/kpNPm3ACDZ – OnePlus India (@OnePlus_IN) 19 avril 2020

Semblable au 8, le OnePlus 8 Pro est également beaucoup plus abordable sur le marché asiatique émergent, où il coûte 55000 ₹ (~ 720 $) pour le modèle de RAM de 8 Go. L’option la plus premium avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est au prix de 60 000 ₹ (~ 780 $), ce qui est loin des 1000 $ aux États-Unis. En comparaison, le S20 commence à 70500 ₹ (~ 920 $) en Inde, bien qu’avec un processeur Exynos et sans 5G. Même les Bullets Wireless Z ont été réduits, avec un prix demandé de 2000 ₹ (~ 26 $) – environ la moitié de son prix américain de 50 $.

Tous les téléphones OnePlus vendus en Inde sont assemblés localement, ce qui aide l’entreprise chinoise à éviter de lourdes taxes à l’importation et à maintenir les prix bas. De plus, le marché asiatique est l’un des plus compétitifs, avec Xiaomi et Realme se disputant le segment phare du budget en pleine croissance, ce qui justifie une stratégie de prix plus agressive. Arrivant en Inde au mois de mai, les deux téléphones OnePlus ont un calendrier de sortie assez large, car tout le pays est actuellement soumis à un verrouillage imposé par l’État. La production et la vente de smartphones ont été interrompues jusqu’au 3 mai au moins.

