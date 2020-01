Les options de couleur du Huawei P40 Pro s’affichent dans le rendu nouvellement divulgué

Un rendu présumé du prochain Huawei P40 avait fait surface hier, révélant un affichage à double perforation et une triple matrice de caméras à l’arrière. Maintenant, un rendu du P40 Pro vient de fuir grâce à 91Mobiles.

Alors que quelques rumeurs récentes avaient suggéré que le Huawei P40 Pro comporterait un système de caméra à lentille penta, le nouveau rendu montre un réseau de quatre caméras à l’arrière du téléphone, logé dans un grand module rectangulaire. Le smartphone devrait avoir un zoom optique 10x, bien que l’on en sache très peu sur les trois autres capteurs à ce stade.

En plus de nous donner notre aspect le plus clair à ce jour sur le module de caméra rectangulaire du téléphone, le rendu présente également le P40 Pro en cinq options de couleurs différentes. Selon 91Mobiles, le Huawei P40 Pro sera disponible dans les finitions Bluish Gold, Ice White, Silver Frost, Black et Deep Sea Blue. Contrairement au P40 standard, qui aurait un écran plat, le P40 Pro sera livré avec un écran incurvé.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Huawei dévoilera officiellement les téléphones P40 et P40 Pro lors d’un événement à Paris en mars. Les deux téléphones phares seront alimentés par le dernier chipset Kirin 990 5G de HiSilicon. Sur le plan logiciel, ils exécuteront une version open source d’Android 10 avec le skin personnalisé EMUI 10 et la dernière version de Huawei Mobile Services.