Pas de fin en vue

Mises à jour quotidiennes sur le coronavirus: Big Tech s’unit pour lutter contre la désinformation COVID-19



COVID-19 a déjà infecté plus de 127 000 personnes dans le monde et fait plus de 4 500 morts. Cela a également eu un impact énorme sur l’industrie technologique, affectant la chaîne d’approvisionnement mondiale et entraînant des retards interminables de produits. Voici toutes les façons dont le coronavirus affecte l’industrie technologique.