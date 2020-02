Les ordinateurs, moniteurs et plus HP sont jusqu’à -60% pour la vente du jour des présidents

Vous cherchez des meubles? Une voiture? Que diriez-vous d’un nouvel ensemble de couteaux à steak?

Eh bien, regardez maintenant plus loin que la journée des présidents, qui s’est inexplicablement transformée en une étrange version de février du Black Friday ces dernières années. Bien sûr, Lincoln et Washington se retrouvent au premier plan sur l’argent américain, mais voyons-nous vraiment les pères fondateurs de la nation comme des pitchmen ces jours-ci?

Mais nous nous éloignons…

Quelle que soit la façon dont nous sommes arrivés ici, les ventes de la Fête des Présidents sont sans aucun doute une chose. Et si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur de bureau, d’un ordinateur portable ou de toutes sortes d’accessoires informatiques pour faire exploser votre équipement, la vente de la journée des présidents de HP devrait vous convenir. Ils ont rassemblé plus de 130 articles les plus vendus de leur énorme catalogue, le tout à des prix allant jusqu’à 60% lorsque vous célébrez le long week-end.

Si vous voyez un nouvel ordinateur portable dans votre avenir, l’ordinateur portable HP Pavilion 15z peut vous séduire. Fonctionnant sur un processeur AMD Ryzen 5 3500U, 16 Go de RAM et un écran tactile de 15,6 pouces, il ne coûte que 529,99 $, soit 770 $ de réduction sur son prix de détail de 1299 $.

Pour les plus petits, le tout-en-un HP ENVY arbore un superbe écran Micro Edge en verre flottant QHD de 27 pouces de diagonale sur un support métallique fin et élégant. Sans tour, ce système ne ressemble presque pas à un ordinateur – et le prix de sa journée des présidents est de 350 $ à 1399,99 $.

Même si vous n’avez pas besoin d’une toute nouvelle configuration, vous pouvez toujours économiser des charges sur des imprimantes, des moniteurs, des écouteurs, des claviers, des logiciels à prix réduits de manière similaire.

En plus de ces économies, vous pouvez également bénéficier d’une réduction supplémentaire de 5% sur certains PC et packs configurables au prix de 599 $ ou plus en utilisant le code 5PDS2020 à la caisse. Ou vous pouvez augmenter ces économies jusqu’à 10% avec le code 10PDS2020 sur des PC et des lots désignés de plus de 999 $.

La vente ne reste en vigueur que quelques jours de plus, alors entrez avant la fin des affaires.