Les P40 et P40 Pro de Huawei seront lancés le 26 mars à Paris

Huawei lance les successeurs de ses P30 et P30 Pro bien accueillis – les P40 et P40 Pro – en mars. La société le fera au lieu d’un lancement de MWC en partie en raison de l’annulation de l’événement début février et principalement parce qu’elle a pris la même décision en 2019. Au lieu de cela, elle organisera un événement dédié à Paris où elle présentera son produit phare 2020.

Les rendus des Huawei P40 et P40 Pro ont déjà fuité au cours de l’année, et nous savons beaucoup à quoi s’attendre. Les deux appareils seront livrés avec Android 10 et EMUI 10 de Huawei, les deux auront des écrans OLED à 120 Hz et les deux auront plusieurs caméras.

Le P40 aurait 3 caméras, tandis que le P40 Pro aurait de quatre à cinq caméras arrière avec un appareil photo primaire 64MP, un appareil photo ultra-large 20MP, un téléobjectif 12MP et un capteur ToF confirmé.

Les P40 et P40 Pro de Huawei peuvent très bien être techniquement excellents et agréables à l’œil, et c’est ce que l’on attend de la société. Au cours des dernières années, Huawei a sorti des appareils bien construits avec un matériel puissant, un support logiciel décent et des caméras convaincantes à divers prix. Ce ne serait pas du tout surprenant. Ce qui serait intriguant, c’est comment serait la réception de l’appareil. Les applications et services Google, un grand tirage en Europe et dans la plupart du monde, ne seront pas préinstallés ou officiellement pris en charge sur les appareils de Huawei. Cela signifie pas de Google Play Store, pas de Google Pay, pas d’application YouTube, etc.

Autant que Huawei veut que les clients l’ignorent, c’est quelque chose que l’entreprise devra affronter le plus tôt possible.