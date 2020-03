Les pannes de Nest prouvent que la maison intelligente a besoin d’un repli local

Le service Nest de Google a été interrompu une, deux fois, trois fois, quatre fois, non, zéro, au moins cinq fois en cinq mois, dont quatre au cours des dernières semaines. Une chose similaire s’est produite vers la fin de 2018. Après chaque échec, un correctif, des excuses, des utilisateurs plus mécontents et des heures perdues sans aucun enregistrement de sécurité pour les propriétaires des appareils photo de la marque. Voir le même titre avec la même histoire chaque jour prouve que nous ne pouvons pas compter uniquement sur des serveurs distants pour la maison intelligente, et les solutions de rechange locales doivent être la première fonctionnalité intégrée, pas une réflexion après coup ou un bonus.

Je ne distingue pas Nest ici, mais comme nous nous concentrons sur les produits Google sur Android Police, nous surveillons la marque beaucoup plus que les autres et avons donc tendance à être plus conscients des problèmes affectant ses services. Des pannes se sont produites dans presque tous les appareils domestiques intelligents dépendants du serveur que j’ai jamais utilisés, de Canary à Philips Hue, et sont peut-être encore plus fréquentes avec les caméras de sécurité (ou peut-être que les gens les remarquent et les signalent plus là-bas).

Des pannes de nids ont été signalées sur Downdetector en mars 2020.

Bien que la plupart de ces temps d’arrêt soient inoffensifs pour la majorité des utilisateurs, ils seront toujours préjudiciables à un petit nombre de personnes. Si le serveur est en panne et que votre caméra intelligente ne détecte pas de délit de fuite à l’extérieur de votre maison, ou que votre alarme ne vous avertit pas d’un cambriolage, le système vous a complètement et irrémédiablement échoué. Vous ne lui ferez plus jamais confiance, n’est-ce pas?

Et si les dernières années avec l’équipement pour la maison intelligente nous ont appris quelque chose, c’est que les problèmes de serveur sont inévitables. Il n’y a pas de si ou peut-être, la seule question est de savoir quand et à quelle fréquence.

10 pannes importantes de Nest depuis novembre 2019 (j’ai supprimé les pannes mineures avec moins de 1 000 rapports par heure)

C’est pourquoi les coffres-forts locaux ne devraient pas être une réflexion après coup que quelques entreprises tentent de résoudre car ils veulent apaiser un petit pourcentage d’utilisateurs vocaux, mais une fonctionnalité essentielle et légalement requise pour chaque produit intelligent le jour du lancement, surtout si ce produit est destiné à la sécurité ou s’il offre une fonctionnalité vitale (gadgets pour personnes handicapées ou âgées, par exemple). Tout comme le grand public a récemment pris davantage conscience des problèmes de confidentialité et de sécurité, il devrait réclamer des solutions de secours ou des coffres-forts.

Beaucoup d’entre vous qui lisez ceci, en particulier ceux des pays développés, ont eu peu à se soucier de la connectivité et de l’alimentation. Ces problèmes de serveur sont la première fois que vous devez vous arrêter et penser que peut-être, juste peut-être, le «cloud» n’est pas tout ce qu’il a été conçu pour être. Mais pour moi, vivant au Liban, avec plusieurs coupures de courant par jour et une vitesse Internet de 16 Mbits / s par une bonne journée, la dépendance au cloud est la première chose à laquelle je pense et que je recherche avant d’acheter un produit. Je n’ai pas reçu de lumières Hue jusqu’à ce qu’elles ajoutent un comportement de mise sous tension de peur de me réveiller à 3 heures du matin avec toute ma maison éclairée comme un arbre de Noël. J’ai acheté une serrure intelligente Nuki qui peut être ouverte de l’extérieur et de l’intérieur sans application. Mes stores Somfy intelligents ont toujours des télécommandes physiques. Ma caméra de sécurité Netatmo enregistre sur une carte SD locale. S’inquiéter de l’incapacité des produits à se connecter au cloud à un moment donné, et de ce qui se passerait s’ils ne le pouvaient pas, fait partie intégrante de mon processus de décision.

Des pannes importantes de 8 marques différentes au cours de la dernière année, selon Downdetector.

Malheureusement, cette préoccupation a été rejetée par la plupart des fabricants de gadgets. La connectivité cloud signifie des abonnements payants et une viabilité à long terme, mais aussi moins de soucis pour les mises à jour locales ou la construction d’un matériel robuste. Comment pourrait-il ne pas être attrayant? Une sécurité intégrée est le plus petit de leurs soucis, la caractéristique la moins accrocheuse sur leur fiche technique, même s’il devrait être plus clair que jamais qu’elle figure parmi les priorités.

Que signifie avoir un repli?

Tout produit devrait vous offrir la possibilité d’être alerté lorsqu’il est en panne, que ce soit en raison d’une panne de courant, d’une panne d’Internet ou d’une panne de serveur. Vous ne devriez pas avoir à aller à Downdetector ou à Google pour voir si des problèmes sont signalés ou si c’est juste vous. Vous ne devez pas découvrir le problème lorsqu’il est trop tard et que votre maison a déjà été cambriolée ou que votre chien s’est enfui.

Les produits qui peuvent avoir des boutons de contrôle locaux devraient toujours les avoir: votre système de sécurité ne devrait pas être seulement un hub et une application, mais offrir des boutons pour allumer / éteindre les choses comme il est prévu. Vous ne devriez pas vider la télécommande de votre téléviseur et compter sur les commandes vocales pour tout. Votre micro-ondes, votre four et votre lave-vaisselle devraient toujours avoir des boutons pour tout contrôler, même s’ils sont livrés avec une application de fantaisie et une compatibilité Alexa / Google.

Les produits doivent offrir un contrôle local lorsqu’ils ne peuvent pas se connecter à leurs serveurs. Si ledit produit et votre téléphone (avec l’application installée) sont sur le même réseau WiFi, vous devez conserver l’accès aux fonctionnalités les plus essentielles de l’application. Vous n’avez pas besoin de chaque cloche et sifflet dans ce mode. Livestream votre caméra, armer / désarmer votre système de sécurité, éteindre vos lumières, verrouiller / déverrouiller votre porte, etc … Ceux-ci n’ont pas besoin de beaucoup et peuvent facilement se produire sans le cloud. Google a promis un contrôle local via le Home depuis la mi-2019. Pour autant que je sache, cela ne se voit nulle part, ou du moins les entreprises qui le soutiennent peuvent être comptées sur les doigts d’une main. De plus, vous n’avez pas besoin de Google pour permettre cela, cela devrait être un accès direct de l’application au produit.

Les produits vitaux devraient offrir un traitement de base en périphérie lorsque les serveurs sont inaccessibles. Que votre Internet soit en panne ou que la société ait gâché quelque chose, vous devez savoir que vous pouvez toujours compter sur vos produits. Une caméra intelligente doit être en mesure de détecter les mouvements et d’enregistrer les incidents localement (stockage intégré ou emplacement SD), même s’il ne s’agit que d’instantanés statiques, même s’il n’y a pas de détection de personne ou de contrôle de zone ou de tout nuage sophistiqué. fonctionnalités basées. Cela ne se fera pas au détriment des abonnements cloud, mais le complimentera. (Je sais que des dizaines de puces de silicium sont annoncées chaque année, ce qui promet un meilleur traitement des bords, une reconnaissance faciale locale et moins de recours au cloud pour l’analyse de la voix ou des images. Techniquement, si les fabricants le souhaitaient, ils pourraient réaliser tous ces processus localement, mais je doute que nous verrions cela se produire car cela justifiera de moins en moins leurs abonnements. Je demande donc une petite solution de rechange, qui ne mettrait pas en péril leurs modèles commerciaux.)

Lorsque la maison intelligente était encore un passe-temps coûteux pour un geek, tous ceux qui ont décidé de s’y aventurer ont fait leurs recherches, ont compris les risques et ont pris une décision éclairée à ce sujet. Maintenant que les produits pour maison intelligente sont moins chers, plus puissants, facilement disponibles, standardisés et remplacent chaque appareil de notre maison, il est devenu primordial que nous examinions leur fiabilité. La plupart des gens qui les achètent ne réfléchiront pas à deux fois avant de se lancer dans une toute nouvelle sonnette ou lumière intelligente, et ils ne sauront pas qu’ils pourraient échouer en raison d’une panne de serveur jusqu’à ce qu’il soit trop tard.