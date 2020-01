Les parasols solaires diminuent la quantité de terrain utilisée pour les bassins d’évaporation industriels

Les bassins d’évaporation industriels sont sûrement un moyen peu coûteux de réduire la pollution industrielle et ils ont également une utilisation polyvalente. Les étangs peuvent être utilisés dans différents types d’industries comme les usines de dessalement, les centrales électriques, les industries du pétrole, du gaz, du lithium, etc. Cependant, ces étangs nécessitent une quantité énorme de terrain couvrant parfois une grande surface. Les eaux usées dans les étangs sont évaporées naturellement et après le processus, les déchets solides peuvent être facilement éliminés.

Mais heureusement, les scientifiques ont trouvé un moyen efficace de réduire la quantité de terres utilisées pour les bassins d’évaporation industriels. Les scientifiques de Berkeley auraient développé un parapluie solaire pour aider au processus.

Les scientifiques ont développé un prototype qui a montré un taux de réussite de plus de 100% tan que celui des étangs industriels habituels. Akanksha Menon et Ravi Prasher, des scientifiques de Berkeley auraient dirigé l’étude publiée dans la revue Nature Sustainability.

À la recherche d’une solution

Habituellement, les industries adoptent souvent la politique du «zéro rejet liquide» pour maximiser la récupération de l’eau des eaux usées. Les bassins d’eaux usées industrielles courantes absorbent l’énergie solaire pour évaporer l’eau et ne laisser que des déchets solides.

Cependant, ces étangs sont dangereux pour les oiseaux car ils les confondent parfois avec des zones humides naturelles. De plus, des concentrations élevées d’éléments peuvent nuire considérablement aux oiseaux.

Par conséquent, les scientifiques essayaient de trouver un moyen efficace de résoudre ce problème. Certains ont même conseillé d’utiliser des structures flottantes absorbant la lumière du soleil pour maximiser l’évaporation. Mais, ces structures ont commencé à se boucher avec les déchets et n’ont pas réussi à les séparer de l’eau. Au lieu d’absorber la lumière du soleil, ils ont commencé à la refléter.

Comment fonctionne le parapluie solaire

Les chercheurs du laboratoire de Berkeley se sont profondément impliqués pour trouver une solution appropriée. Akanksha Menon, un chercheur dit:

Nous avons réalisé que si vous regardez les propriétés de l’eau, elle a une très forte absorption dans la gamme de longueurs d’onde infrarouge moyen. Si vous projetez de la lumière infrarouge moyenne sur l’eau, elle l’absorbera si fortement qu’elle retiendra toute cette chaleur dans une couche très mince.

Gardant cela à l’esprit, ils ont eu l’idée d’un appareil qui fonctionne comme un «transformateur de rayonnement». Cet appareil prendrait l’énergie de la lumière solaire dans une plage de 400 à 1 500 nanomètres et la convertit en 3 000 nanomètres ou plus. Cela signifie qu’il fonctionne correctement dans la plage infrarouge moyen.

Cette méthode est plus efficace et peut évaporer plus d’eau qu’auparavant. Ils espèrent augmenter l’évaporation de l’eau de 160% avec cette technique thermique.

Le parapluie solaire nouvellement introduit est essentiellement un appareil photo-thermique. Il s’agit d’une feuille plate qui absorbe sélectivement l’énergie solaire d’un côté et émet de l’énergie infrarouge moyen de l’autre. Cela peut s’asseoir sur l’eau comme un parapluie, ce qui augmente le processus d’évaporation.

Selon les mots du scientifique de laboratoire Ravi Prasher:

Si vous envisagez de dessaler à grande échelle, l’un des plus grands défis est de trouver des technologies évolutives. Il s’agit potentiellement d’une technologie de décharge zéro liquide hautement évolutive, qui ne nécessite aucune énergie car elle est basée sur l’énergie solaire.

Les endroits où ces étangs industriels sont courants peuvent bénéficier de cet appareil. La Chine, l’Australie, l’Europe, le Moyen-Orient et certaines parties des États-Unis ont une zone beaucoup plus industrialisée que le reste du monde. Ils peuvent facilement utiliser l’appareil pour se débarrasser des déchets en s’adaptant naturellement de cette manière plus rapide.