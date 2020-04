Les partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’Apple suppriment des emplois en raison du manque de demande

Les magasins de détail d’Apple ont été fermés depuis mars et la société a connu l’un des pires trimestres de vente de l’histoire récente en raison des effets de la pandémie de coronavirus sur l’économie.

La baisse des ventes des produits Apple prend apparemment effet sur ses fournisseurs, selon un rapport du Financial Times. Selon le rapport, les partenaires de la chaîne d’approvisionnement responsables de la fabrication et de l’assemblage des produits Apple réduisent le personnel et les heures supplémentaires.

Alors que de nombreuses usines en Chine tentaient d’augmenter la production après que son personnel a commencé à retourner au travail lorsque le pays a commencé à assouplir ses restrictions en matière de distanciation sociale, ce boom initial de l’embauche de travailleurs a cessé. Selon les travailleurs du complexe Zhengzhou de Foxconn, l’entreprise a cessé d’embaucher de nouveaux travailleurs et a commencé à licencier certains des employés temporaires qu’elle avait recrutés pour accélérer la production.

Les travailleurs disent que les heures supplémentaires ont été réduites à tel point que personne n’a fait d’heures supplémentaires depuis le 10 avril et que Foxconn encourage les employés à prendre des vacances.

Un employé de Pegatron, une entreprise de fabrication électronique à Taïwan, a déclaré que l’entreprise avait licencié plus d’un millier de travailleurs temporaires et de tiers depuis la baisse de la demande de produits Apple.

“Les ordres américains ne viennent pas, alors pourquoi garderions-nous tous les travailleurs.”

Heureusement, Apple a commencé à rouvrir ses magasins de détail. Ses magasins en Grande Chine sont ouverts depuis environ un mois déjà, et la société vient de rouvrir son premier magasin en Corée du Sud. Bien qu’il ne soit pas clair quand le reste de ses magasins rouvriront, Apple dit que cela se produira au fil du temps, la société évaluant les conditions locales pour chaque emplacement.