Les personnages du jeu d’arcade Apple se lâchent sur le site Web d’Apple en promotion ludique

Parcourez le site Web américain d’Apple aujourd’hui et vous serez peut-être surpris de voir votre personnage de jeu vidéo préféré apparaître et faire une apparence inattendue.

Des personnages tels que Sonic, Frogger et de petites personnes LEGO ont envahi la page d’accueil d’Apple pour promouvoir Apple Arcade, le service de jeu par abonnement de la société.

Lancé en septembre 2019, leApple Arcade‌ est un service d’abonnement premium qui permet aux utilisateurs de l’App Store de payer une redevance mensuelle pour accéder à plus de 100 jeux qui n’ont pas d’achats intégrés ou de coûts supplémentaires.

Tous les jeux d’arcade fonctionnent sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac, ce qui est probablement l’une des raisons pour lesquelles la promotion ludique d’Apple a vu des personnages de jeux prendre le contrôle de chaque section de produits sur sa page d’accueil.

Apple s’est associé à la fois à des développeurs indépendants et à de grandes sociétés de jeux pour créer des jeux «nouveaux et exclusifs» pour le service «Apple Arcade». Tout le contenu publié via ‌Apple Arcade‌ est fraîchement créé pour ‌Apple Arcade‌, il n’inclut donc pas les jeux existants.

LeApple Arcade‌‌ coûte 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an, et un abonnement permet à jusqu’à six membres de la famille de jouer via Family Sharing. Pour ceux qui n’ont pas encore essayé ‌‌Apple Arcade‌‌, un essai gratuit d’un mois est disponible.

Dans son dernier appel aux résultats, le PDG Tim Cook a déclaré que “Apple Arcade” avait pris un “bon départ”, mais il n’a pas révélé de chiffres d’abonnement. Apple a également récemment accru la visibilité de «Apple Arcade» dans ses magasins de détail, en introduisant des écrans promotionnels colorés et en mettant en évidence les accessoires de jeux compatibles.

