Les pertes d’abonnés de Cable TV en 2019 ont éclipsé la population de Los Angeles – .

«L’industrie des médias est enfin confrontée à ce moment tant redouté d’accélération du coupe-cordon.»

C’est l’un des points forts incontournables d’une nouvelle note de recherche publiée cette semaine par la firme d’analystes de Wall Street MoffettNathanson, le grand point à retenir, c’est que l’industrie de la télévision par câble continue son long et lent processus de saignement grâce à être gutshot de coupe-cordon. 2019, selon le nouveau rapport, a été une autre année charnière pour l’industrie, avec des pertes d’abonnés atteignant 6 millions au cours de l’année – une baisse de 7% par rapport à 2018.

Nous savons tous ce qui motive cette tendance. Le service de câble est nul. Les prix sont trop élevés et continuent d’augmenter. Les clients sont également constamment soumis à la ruse, aux frais cachés et à d’autres éléments de subterfuge afin qu’une industrie mourante puisse continuer à retirer un peu plus d’argent aux clients qui restent. Mais il y a aussi autre chose.

“Le véritable changement sous les pieds ne concerne pas la technologie”, écrivent les analystes dans le rapport. «Il s’agit de découpler les divertissements en direct des divertissements non en direct. Qu’est-ce qui a du sens, n’est-ce pas? À quelle fréquence vous asseyez-vous devant la télévision pour regarder quelque chose en direct, au moment où il est diffusé, en dehors des jeux sportifs? (Oui, je sais – d’autres exceptions incluent peut-être des remises de prix, des événements d’actualité, et comme il s’agit d’une année électorale, tout, des débats aux discours et à la soirée électorale. Tout cela ne suffit pas pour soutenir un public pendant une année entière, bien que).

AT&T a ouvert la voie au cours de l’année en ce qui concerne les pertes de clients, avec une perte nette de 1,16 million, selon le rapport. Comcast a perdu 149 000 clients, tandis que Charter en a perdu 101 000. Et les pertes continuent d’augmenter. Plus tôt cette semaine, Dish a signalé une perte de 194 000 abonnés à la télévision. Pour avoir une idée de la mesure dans laquelle l’industrie a chuté, l’estimation de MoffettNathanson est que la pénétration de la télévision payante a chuté de près de 88% des ménages américains en 2009 à environ 65% à la fin de 2019.

Le rapport offre au moins une prescription pour l’industrie (au-delà de l’avertissement de, vous savez, arrêter de sucer si fort). Les sociétés de médias avec des réseaux de télévision associés doivent «réassembler les dépenses de consommation en nouveaux produits numériques». Un exemple de cela serait ce que NBCUniversal fait avec le lancement de son service de streaming Peacock. Au-delà de cela, ils devraient posséder «le nombre minimum de réseaux indispensables qui ont un véritable pouvoir de tarification pour compenser la baisse des volumes d’abonnés vidéo», tandis que des entreprises comme ViacomCBS, poursuit le rapport, «font face à ces vents contraires avec peu de solutions à long terme . “

