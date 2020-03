Les pesticides jouent avec le cerveau des bébés abeilles – .

Au cas où vous ne l’auriez pas déjà entendu: les populations d’abeilles sont dévastées à l’échelle mondiale en raison de l’utilisation de pesticides et d’autres produits chimiques agricoles. C’est une mauvaise nouvelle pour diverses raisons, mais au sommet de la liste se trouve le fait que de nombreuses abeilles sont des pollinisateurs vitaux qui permettent aux plantes de se reproduire. Des changements dramatiques à la baisse du nombre de ces insectes peuvent avoir un effet dévastateur sur l’environnement, affectant tout le monde au-dessus d’eux, y compris les humains.

Les produits chimiques conçus pour tuer les insectes ne sont évidemment pas bons pour les abeilles en général, mais une nouvelle étude suggère que les effets des pesticides sur le déclin de la population de bourdons vont au-delà de la simple mort d’abeilles adultes.

La recherche, qui a été menée par des scientifiques de l’Imperial College de Londres, révèle que les larves d’abeilles exposées aux pesticides poussent en fait différemment. Plus précisément, les bébés abeilles qui ingèrent des pesticides ont altéré le développement du cerveau et altéré le fonctionnement. Ces effets sont permanents, conduisant à des générations d’abeilles qui sont probablement beaucoup moins efficaces pour la pollinisation.

“Les colonies d’abeilles agissent comme des superorganismes, donc quand des toxines entrent dans la colonie, elles peuvent potentiellement causer des problèmes avec le développement des bébés abeilles”, a déclaré le Dr Richard Gill, chercheur principal, dans un communiqué. «Ce qui est inquiétant dans ce cas, c’est que lorsque les jeunes abeilles sont nourries avec des aliments contaminés par des pesticides, cela a entraîné une croissance moindre des parties du cerveau, ce qui a conduit les abeilles plus âgées à posséder un cerveau plus petit et fonctionnellement altéré; un effet qui semblait permanent et irréversible. »

Cela signifie que l’utilisation de pesticides sur une population d’abeilles a des effets qui s’étendent sur des générations. Même si certaines parties de l’industrie agricole commencent à s’éloigner de ces produits chimiques nuisibles, les populations d’abeilles continuent de lutter et ont du mal à rebondir.

«Ces résultats révèlent comment les colonies peuvent être affectées par les pesticides des semaines après l’exposition, alors que leurs jeunes deviennent des adultes qui peuvent ne pas être en mesure de se nourrir correctement», explique Gill. «Notre travail souligne la nécessité de lignes directrices sur l’utilisation des pesticides pour prendre en compte cette voie d’exposition.»

Source de l’image: Sergei Grits / AP / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

