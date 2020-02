Les photos de brevets de Xiaomi Mi MIX 2020 présentent sa conception différente

Un média étranger a publié un brevet sur ce qui ressemble au prochain smartphone du fabricant chinois de smartphones, Xiaomi. Le prochain smartphone s’appelle le Mi MIX 2020. Le prototype montré sur les photos de brevets est quelque peu différent du type de smartphones que Xiaomi propose. Il semble même différent du dernier smartphone Xiaomi.

Les images de brevet divulguées sur le site Web montrent que le supposé Mi MIX 2020 aura une configuration de double caméra montée à l’arrière et comportera également un écran secondaire.

Il ressort clairement du brevet que le prototype MIX 2020 a un écran 100% sur l’écran avant, un écran qui est enfermé dans un boîtier presque sans lunette. Cependant, la caméra avant n’est visible nulle part sur son écran. Comme mentionné précédemment, le smartphone utilisera une configuration de double caméra arrière. Le flash est situé au milieu des deux appareils photo.

Il y a une caméra secondaire juste en dessous du module de caméra. Selon toute probabilité, l’écran sera utilisé pour afficher des informations telles que la date et l’heure. Sur son dos, près du bord d’extrémité du téléphone, il porte la marque du «MÉLANGER”Logo.

Dans un consensus général, on pense que la série MIX de Xiaomi sera mieux équipée d’un design de smartphone le mieux adapté à ses utilisateurs. Le corps peut être du type en céramique arboré par le MIX2, ou de la conception en céramique de couleur telle que vue sur le MIX3. Il peut également être sous la conception plein écran du curseur.

Xiaomi peut jouer avec le design comme il le souhaite. Cependant, puisque seule la photo du brevet a été publiée, on ne sait pas encore comment le géant chinois du smartphone finira par concevoir le smartphone. L’exhaustivité du brevet n’est pas non plus garantie.

Pour plus d’informations, nous devrons attendre que la société fasse des déclarations officielles.