Les photos pratiques du Pixel 4a révèlent les plus grands secrets du téléphone – .

La date de sortie présumée du Pixel 4a approche à grands pas, Google devrait dévoiler le nouveau combiné milieu de gamme en mai.

Un tout nouvel ensemble de photos pratiques du nouveau téléphone Google semble confirmer les fuites précédentes.

Le Pixel 4a aura une meilleure conception que les téléphones Pixel 4, mais il comportera plusieurs compromis matériels destinés à maintenir le prix bas.

Google a peut-être annulé I / O 2020 en raison des craintes liées aux coronavirus, mais il tiendra toujours une version en ligne de son événement annuel pour les développeurs, où la société dévoilera probablement son dernier matériel Pixel. C’est bien sûr la série Pixel 4a, dont le design a fuité il y a plusieurs semaines lorsque les premiers rendus Pixel 4a ont fait leur chemin en ligne. Depuis lors, nous avons vu les premières prétendues photos d’un prototype Pixel 4a, et nous avons maintenant un nouvel ensemble d’images pratiques qui semble confirmer toutes les fuites précédentes.

Publiées sur Twitter, les quatre images ci-dessous montrent un appareil identifié comme Pixel 4a dans l’application Paramètres.

La conception du téléphone correspond au rendu divulgué. Nous envisageons un affichage tout écran à perforation, qui donnera au Pixel 4a un rapport écran / corps plus grand que le Pixel 4, vu dans l’image du haut. Cependant, le cadre inférieur est toujours plus grand que sur la plupart des téléphones concurrents.

La conception de l’affichage perforé indique que le Pixel 4a n’aura pas deux des caractéristiques de signature du Pixel 4 à bord, y compris le système de reconnaissance faciale 3D et la puce radar Project Soli, qui nécessitent une lunette supérieure assez grande. En conséquence, le Pixel 4a disposera d’un capteur d’empreintes digitales orienté vers l’arrière, comme de nombreuses versions précédentes de Pixel.

La troisième fonctionnalité du Pixel 4, le système de caméra arrière à double objectif, ne sera pas non plus disponible pour la série Pixel 4a. Le combiné comportera un système de caméra à objectif unique à l’arrière placé dans un module de caméra carré de forme étrange. Google promouvra probablement les capacités photo du Pixel 4a comme il l’a fait avec le Pixel 3a l’année dernière, mais il est peu probable que le Pixel 4a corresponde aux performances du Pixel 4 et d’autres combinés phares.

Les images révèlent également que le Pixel 4a aura une prise casque sur le côté supérieur, ce qui correspond à ce que Google a fait pour la série Pixel 3a l’année dernière.

Enfin, la fuite du Pixel 4a nous indique que le prototype de ces images dispose de 64 Go de stockage et que Google fabriquera une sorte d’étui de protection en tissu pour la série Pixel 4a.

Google commencera probablement à prendre des précommandes de Pixel 4a dès qu’il l’annoncera, ce qui s’est produit avec la série Pixel 4a l’année dernière. Cependant, il n’est pas clair si Google lancera deux versions du téléphone, y compris un modèle standard et un modèle XL, ou une seule. Les rapports précédents indiquaient que Google ne vendrait qu’un Pixel 4a unique cette année.

