Les Pixel Buds de Google apparaissent sur le site Bluetooth SIG à l’approche du lancement

Les Pixel Buds de Google ont fait leur apparition sur le site du Bluetooth Special Interest Group (SIG) à l’approche de la période de lancement. Annoncés aux côtés du Pixel 4 et du Pixelbook Go, les Google Pixel Buds sont la version de Google des écouteurs véritablement sans fil, évitant les câbles de l’itération précédente et visant le marché créé par les Airpod d’Apple.

La liste SIG ne nous dit pas grand-chose que nous ne savons que révéler des numéros de modèle distincts, que 9to5Google suppose pour différencier le boîtier de la batterie des Pixel Buds eux-mêmes.

De la description sur la liste:

Les boutons Google Pixel offrent un son riche, des appels clairs et une aide mains libres de l’Assistant Google. Ils sont conçus pour votre confort, sur la base de scans de milliers d’oreilles. L’ajustement personnalisé et sécurisé tandis que l’évent ambiant vous garde ouvert sur le monde qui vous entoure.

Encore une fois, ce n’est pas quelque chose que nous ne savons pas déjà. On ne sait toujours pas quand les Pixel Buds seront lancés, sauf au début du printemps. Il est possible qu’ils se lancent avec le rumeur Pixel 4a sur Google I / O si Google n’opte pas pour une version plus silencieuse plus tôt, car il a déjà lancé l’appareil techniquement. À tout le moins, l’apparition des Buds sur le site SIG indique que le lancement est imminent.

Les Pixel Buds seront livrés en noir et blanc ainsi qu’une variante Oh So Orange pour refléter les schémas de couleurs du Pixel 4. Cela coûtera environ 179 $ au lancement.

Meilleurs vrais écouteurs sans fil en 2020