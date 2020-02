Les plans de Foxconn pour redémarrer la production d’appareils Apple lundi ont été annulés par les autorités sanitaires chinoises

Foxconn prévoyait à l’origine de rouvrir ses usines lundi pour commencer la production sur les appareils Apple après les vacances du Nouvel An lunaire, mais les plans de l’entreprise ont été rejetés par les autorités chinoises en raison de l’épidémie de coronavirus en cours, rapporte Nikkei.

Des experts de la santé publique ont déclaré à Foxconn que ses usines de Shenzhen sont confrontées à des “risques élevés d’infection par un coronavirus” après que des inspections sur place ont été effectuées, les informations étant transmises à Nikkei par plusieurs sources. Les responsables de la santé étaient préoccupés par la mauvaise circulation d’air dans les restaurants et les dortoirs, et par l’utilisation de la climatisation centrale.

“La violation de la prévention et du contrôle des épidémies pourrait potentiellement encourir la peine de mort”, a indiqué le mémo de la réunion interne vu par Nikkei Asian Review. Le complexe Zhengzhou de Foxconn, qui est sa plus grande usine d’iPhone, a également annulé son intention de reprendre ses travaux lundi. Les gouvernements locaux craignent que le virus ne se propage rapidement dans un environnement de travail à forte intensité de main-d’œuvre, et “personne ne veut assumer la responsabilité de reprendre le travail à ce moment critique”, a déclaré l’une des sources.

Foxconn a annulé vendredi les réservations de vols pour que les employés taïwanais retournent en Chine, et la société a déjà dit aux employés de Shenzhen de ne pas retourner au travail.

Le complexe de Zhengzhou restera fermé jusqu’à ce qu’il soit jusqu’à ce qu’il soit évalué et approuvé par le gouvernement local. Innolux, le bras d’affichage de Foxconn, restera également fermé pour le moment, et le fournisseur d’iPad Compal Electronics prévoit également de rester fermé jusqu’au 17 février.

Apple a également prolongé la fermeture de ses propres magasins de détail en Chine. Les magasins devaient ouvrir lundi, mais Apple a décidé d’attendre le 15 février.

Il y a déjà eu plusieurs rapports suggérant que ces fermetures d’usine auront un impact sur les plans de production d’appareils d’Apple, et nous pourrions voir une diminution des fournitures d’appareils et un allongement des délais d’expédition dans un proche avenir. Les AirPods et AirPods Pro pourraient être affectés en tant que produit déjà en pénurie, et ces retards pourraient également affecter le prochain iPhone à bas prix qu’Apple a en développement.

La production du nouvel ‌iPhone‌ à bas prix, qui a été appelé “iPhone SE 2” ou “iPhone 9” devait commencer en février, mais il n’est pas clair si Apple pourra respecter le calendrier.

Foxconn a déclaré à Nikkei que ses calendriers d’exploitation pour les installations en Chine suivaient les recommandations du gouvernement local et qu’il n’avait pas “reçu de demandes de [its] les clients sur la nécessité de reprendre la production plus tôt “, mais il a réduit ses perspectives de revenus pour 2020 plus tôt ce mois-ci.

Le coronavirus a infecté plus de 31 000 personnes et causé 722 décès, principalement en Chine.

.