Les politiciens peuvent toujours mentir dans les publicités politiques, dit Faceook

Quelques jours seulement après l’interdiction des vidéos deepfake, Facebook a confirmé que les politiciens pouvaient toujours mentir dans les publicités achetées sur la plateforme…

Le New York Times rapporte que la position de Facebook est que si ce n’est pas illégal, c’est ok.

Facebook a déclaré jeudi qu’il n’apporterait aucun changement majeur à ses politiques de publicité politique, qui autorisent les mensonges dans les publicités, malgré les pressions des législateurs qui disent que la société abdique la responsabilité de ce qui apparaît sur sa plateforme. […]

“En l’absence de réglementation, Facebook et d’autres sociétés doivent concevoir leurs propres politiques”, a déclaré dans un article Rob Leathern, directeur de la gestion des produits de Facebook, qui supervise la division de l’intégrité publicitaire. «Nous avons basé le nôtre sur le principe que les gens devraient pouvoir entendre ceux qui souhaitent les diriger, les verrues et tout, et que ce qu’ils disent devrait être examiné et débattu en public» […]

La politique relative aux annonces mains libres de Facebook a déjà autorisé les publicités trompeuses. En octobre, une annonce Facebook de la campagne Trump a fait de fausses accusations contre l’ancien vice-président Joseph R. Biden Jr. et son fils Hunter Biden. L’annonce est rapidement devenue virale et a été vue par des millions de personnes. Après que la campagne Biden a demandé à Facebook de retirer l’annonce, la société a refusé […]

En maintenant un statu quo, les dirigeants de Facebook disent essentiellement qu’ils font de leur mieux sans les conseils du gouvernement et voient peu d’avantages pour l’entreprise ou le public à changer.

Facebook a annoncé plus tôt qu’il interdisait les deepfakes de la plate-forme – de fausses vidéos créées à l’aide de l’IA – mais autorisant bizarrement d’autres formes de montage vidéo trompeur.

Le réseau social a également confirmé qu’il continuerait à permettre aux annonceurs politiques d’utiliser des techniques dites de micro-ciblage, où ils peuvent spécifier dans les moindres détails l’audience qu’ils souhaitent voir leurs annonces. Associez étroitement le ciblage d’utilisateurs crédules à des vidéos et des publicités trompeuses où les politiciens peuvent encore mentir, et vous avez une tempête parfaite pour l’ingérence électorale.

