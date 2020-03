Les politiques d’essai gratuit pour Netflix, Hulu, Disney +, Amazon Prime Video, HBO, et plus

Contenu de l’article

Naturellement, si vous êtes coincé à la maison, vous regardez peut-être plus de films et de télévision. Tout aussi compréhensible: vous n’êtes pas vraiment intéressé à payer pour 12 services de streaming différents. Mais, si vous voulez savoir quelles sont leurs différentes politiques d’essai actuelles, nous avons regroupé ces informations dans ce message unique et pratique. Netflix, Amazon, YouTube TV, Hulu, et plus (en plus, quelques services totalement gratuits que vous ne connaissez peut-être pas).

Netflix (30 jours gratuits, 9-16 $ / mois)

Netflix offre 30 jours gratuits sur tous ses niveaux, y compris le niveau Premium de 16 $ / mois avec du contenu Ultra HD (4K). Ce niveau permet à jusqu’à 4 appareils de diffuser en même temps, donc si vous êtes juste ici pour l’essai, il est logique de choisir cette option. Netflix vous permettra d’ouvrir un compte d’essai de 30 jours avec toute adresse e-mail précédemment non associée au service.

Amazon Prime Video (essai de 30 jours, 13 $ / mois ou 119 $ / an)

Si vous n’êtes pas membre d’Amazon Prime, le moment est peut-être venu de vous inscrire, ne serait-ce que pour accumuler diverses choses et diffuser Prime Video. Prime Video propose une sélection assez solide d’originaux et de films, mais ils ont également des tonnes de TV et de films disponibles à la location ou à l’achat à la carte, ainsi que des add-ons pour la plupart des grandes chaînes premium comme HBO si vous voulez avoir plus d’une expérience vidéo à guichet unique.

Vous bénéficiez de 30 jours d’accès Prime gratuit, et même les comptes Amazon existants sont éligibles à l’essai gratuit une fois tous les 12 mois s’ils ont eu Prime dans le passé, alors vérifiez et voyez si vous êtes éligible.

Hulu (un mois gratuit, 6-12 $ / mois)

Hulu offre un mois d’essai gratuit et, comme Netflix, vous n’avez besoin que d’une adresse e-mail non associée à Hulu. L’essai d’un mois est disponible pour les niveaux financés par la publicité (6 $ / mois) et sans publicité (12 $ / mois). Hulu a une assez large sélection de films tournants (bien que loin de Netflix) et un accès jour après jour ou semaine après à de nombreuses émissions de télévision et de télévision par câble comme Brooklyn Nine-Nine et Rick & Morty.

Vous pouvez également vous inscrire au service de coupe-cordon de Hulu, Hulu TV, pour un essai d’une semaine. C’est 55 $ / mois par la suite, et comprend Hulu financé par la publicité.

Le forfait Disney + et ESPN + de Hulu est une bonne affaire à 13 $ / mois, mais n’a pas d’option d’essai gratuite.

Disney + (essai de 7 jours, 7 $ / mois)

Disney + n’a pas le meilleur essai gratuit sur le marché, à seulement une semaine, mais c’est sans doute la bibliothèque la plus solide en dehors de Netflix pour la valeur du contenu médian (Marvel, Pixar, Star Wars et tous les films Disney), ce qui rend son prix de 7 $ / mois joli facile à justifier. Vous pouvez également simplement acheter un abonnement annuel pour 70 $ / an, ce qui est une remise assez décente sur le prix mensuel.

HBO Now / Go (7 jours gratuits, 15 $ / mois)

Game of Thrones et toutes les autres séries emblématiques de HBO peuvent être à portée de main avec HBO Now, mais elles ne seront gratuites que pendant 7 jours. Après cela, c’est 15 $ / mois.

Il convient de noter que les abonnés sans fil AT&T Unlimited & More et AT&T Unlimited Elite obtiennent gratuitement HBO Go, qui a le même contenu que Now, juste dans une application et un lecteur Web légèrement différents. Connectez-vous simplement à l’aide de l’option du fournisseur AT&T Wireless dans l’application HBO Go ou sur le site Web HBO Go.

CBS All Access (essai de 7 jours, 6-10 $ / mois)

CBS All Access offre un essai de 7 jours si vous vous inscrivez via le Web ou le mobile, après quoi il facture 6 $ / mois si vous voulez des publicités, 10 $ / mois si vous ne le faites pas. Il convient de noter que cela inclut l’accès non seulement à toutes les émissions de CBS, mais à chaque épisode de Star Trek, y compris les nouvelles séries Discovery et Picard.

YouTube TV (essai de 5 jours, 50 $ / mois)

YouTube TV est l’abonnement à Google Cordcutter qui comprend un tas de chaînes câblées comme CNN, Cartoon Network, FXX, BBC America, HGTV, et plus encore. Si vous n’avez pas de câble et que vous voulez simplement voir si vous paieriez un mois ou deux pendant que vous êtes coincé à la maison, c’est beaucoup plus pratique que d’obtenir un vrai câble, mais cela coûte moins cher selection de CHAINE. YouTube TV a également une application Android TV, donc si vous avez un SHIELD ou un téléviseur avec Android TV intégré, c’est probablement une option à examiner par rapport à quelque chose comme Hulu TV ou AT&T TVnow. Après l’essai de 5 jours, YouTube TV coûte 50 $ / mois.

YouTube Premium (essai d’un mois, 12 $ / mois)

YouTube Premium est vraiment un excellent service si vous regardez beaucoup de YouTube. Pouvoir reculer sans avoir à appuyer sur ce bouton “sauter l’annonce” à chaque fois que vous démarrez une vidéo (ou pendant les mid-rolls) est une commodité qui s’additionne vraiment si vous consommez beaucoup de contenu sur la plate-forme vidéo UGC de Google. Vous pouvez également regarder des vidéos en arrière-plan sur votre téléphone Android avec le plan premium, ce que je fais fréquemment. Les nouvelles inscriptions bénéficient d’un mois de Premium gratuit, puis passent à 12 $ / mois.

Bien sûr, cela nécessite une adresse Gmail qui n’était pas précédemment associée à YouTube Premium, donc si vous l’avez déjà essayée et annulée, il peut être très difficile d’utiliser une adresse différente et de configurer tous vos abonnements.

AT&T tvNOW (7 jours gratuits, 65-135 $ / mois)

Le service tvNOW d’AT & T est un nouveau venu dans les guerres de coupe de cordes, et à 65 $ / mois à partir, c’est l’un des services les plus chers du marché. Mais c’est en grande partie parce qu’il inclut HBO prêt à l’emploi, alors que la plupart des autres services le proposent comme un module complémentaire.

tvNOW propose un tas de forfaits avec des chaînes thématiques, sportives et en langues étrangères, et les prix peuvent aller jusqu’à 135 $ / mois avant les modules complémentaires. Parce que c’est AT&T, je recommande fortement contre ce service par principe.

Le site Web d’AT & T est horrible

Le flux d’inscription est confus à la limite de l’absurde (AT&T TV et tvNOW sont deux services différents!)

Le HBO “gratuit” n’est disponible que pour certains forfaits sans fil

Je parie que c’est une douleur dans le cul d’annuler

Si vous avez l’un des nouveaux plans Super Unlimited WAT d’AT & T et que vous pouvez faire fonctionner l’avantage HBO gratuit, tvNOW pourrait valoir la peine d’être vérifié, mais personnellement je ne suis même pas prêt à y toucher.

Sling TV (10 $ de rabais sur votre premier mois, 30-45 $ + / mois)

Sling n’est peut-être pas un nom que vous avez entendu depuis un certain temps, mais le service existe toujours et offre l’un des prix les plus convaincants pour le coupe-cordon, tant que les packages de chaînes répondent à vos besoins (et que l’application ne fait pas vous vous arrachez les cheveux).

À 20 $ pour votre premier mois sur le forfait le plus basique (et la promesse de Sling d’une annulation en ligne facile), cela pourrait être une option si vous voulez juste le remplacement de câble le moins cher possible. Le forfait de base comprend des chaînes comme Disney, ESPN, Food Network, Cartoon Network et AMC, il y a donc des choses intéressantes ici.

Criterion Channel (essai de 14 jours, 11 $ / mois)

La Criterion Collection est un ensemble de films sélectionnés par la Criterion Collection (redondant, je sais), un organisme artistique voué à la conservation et à la conservation de films importants, à en juger par ses sélecteurs. Actuellement, cette collection compte plus de 1 000 films, tous diffusés dans la qualité et le format imaginés par leurs créateurs.

Cela inclut des classiques comme 3:10 à Yuma, Adaptation, Chungking Express, Rushmore, Dead Man, Death Race 2000, Godzilla, The Graduate, et bien d’autres encore. C’est une collection vraiment incroyable d’histoire du cinéma, et un endroit que vous pourriez absolument vous perdre pendant des semaines, voire des mois.

Pluto TV (gratuit)

Pluton TV contient des tonnes de TV et de films en direct gratuits. Le hic, c’est que ce n’est pas à la demande, c’est comme regarder une émission. Des chaînes câblées comme MTV, Spike, des chaînes de genre personnalisées comme Classic Toons et des réseaux d’information comme Bloomberg TV et CNN sont tous disponibles. Il n’y a pas de vrai problème ici.

Kanopy (gratuit)

Kanopy est un moyen simple d’accéder gratuitement à la collection vidéo de votre bibliothèque locale; vous n’avez besoin que d’une carte de bibliothèque. Votre bibliothèque locale a probablement plus de vidéos que vous ne le pensez, et probablement beaucoup de contenu documentaire et de films indépendants intéressants dont vous n’avez jamais entendu parler (bien qu’ils contiennent souvent des tonnes de films classiques également). Il n’y a aucun frais, il suffit de mettre les informations de votre carte de bibliothèque et vous êtes prêt à partir.