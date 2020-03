Les Powerbeats 4 non annoncés sont déballés dans une nouvelle vidéo de premier aperçu

Plus tôt dans la journée, les écouteurs Powerbeats 4 non annoncés ont été repérés sur les étagères d’un Walmart à Rochester, New York. La boîte offrait une autonomie de 15 heures, une légère refonte, un prix de 149 $ et des couleurs en noir, blanc et rouge.

Maintenant, nous avons obtenu notre première vidéo pratique du nouveau casque. AppleInsider a obtenu une paire de Powerbeats 4 en leur possession et les a pris pour un tour.

Selon la prise, la boîte comprend votre emballage respectueux de l’environnement standard, les écouteurs eux-mêmes, le câble de charge et la documentation des écouteurs. Le câble de charge du Powerbeats 4 a été mis à niveau vers un nouveau chargeur USB-A vers Lightning car les écouteurs eux-mêmes disposent désormais d’un connecteur Lightning qui, selon la documentation. Inclus dans la boîte sont trois embouts d’oreille différents pour trouver le meilleur ajustement et un sac de voyage en nylon.

Il est confirmé que les écouteurs ont une autonomie de 15 heures, mais qu’il soit ou non dû à la présence de la puce H1 reste à voir. Bien qu’AppleInsider ait pu coupler les écouteurs à un iPhone, ils n’ont pu le faire que via le processus de couplage Bluetooth normal, et non le processus de couplage rapide propriétaire d’Apple pour les écouteurs dotés de la puce. La raison semble être que le casque a besoin d’une mise à jour logicielle pour accéder à toutes les fonctionnalités, une mise à jour attendue avec iOS 13.4. Un autre indicateur que les Powerbeats 4 disposent de la puce H1 est que, pendant les tests d’AppleInsider, l’invite “Hey Siri” a fonctionné.

Le Powerbeats 4 dispose désormais d’un câble arrondi reliant les deux écouteurs ensemble. Les Powerbeats 3 comportaient un câble plat, mais beaucoup de gens les ont trouvés à coller à l’arrière de leur cou lors de l’exercice, donc le changement devrait être le bienvenu. Le casque est doté d’un bouton d’alimentation, d’une bascule de volume, d’un logo Beats pressable pour la lecture / pause et de la fonctionnalité Siri, et d’un connecteur Lightning qui vous permet d’obtenir une heure de lecture avec seulement cinq minutes de charge.

Bien que le nouveau Powerbeats 4 ne soit pas aussi riche en fonctionnalités que le Powerbeats Pro ou AirPods Pro – il n’a pas d’annulation de bruit, de mode de transparence ou de pause automatique – il arrive à un prix inférieur de 50 $ à son prédécesseur.

Découvrez le premier aperçu des Powerbeats 4 ci-dessous: