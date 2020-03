Les Powerbeats 4 tombent chez Walmart avant qu’Apple ne les annonce

La rumeur veut que Apple lance une nouvelle version de ses écouteurs sans fil Powerbeats. De l’approbation de la FCC en février aux images de produits divulguées plus tôt ce mois-ci, il est prudent de dire que la sortie de ces écouteurs est imminente.

Cela a été si imminent qu’un Walmart à New York a décidé de renoncer à l’annonce officielle d’Apple de leur sortie et de commencer à stocker leurs étagères avec les nouveaux modèles tôt.

Un fan d’Apple a posté une photo du nouveau casque Powerbeats 4 dans un Walmart à Rochester, New York, perplexe quant à la raison pour laquelle ils étaient déjà là.

@ . @MacRumors les nouveaux Beats Powerbeats ont-ils chuté sans annonce? ceux-ci ont été trouvés dans mon Walmart local à Rochester NY. pic.twitter.com/oiqDD20dcB

– 𝗲𝗱𝗱𝗶𝗲 𝘄𝗮𝗽 🎈 (@eddiezus) 14 mars 2020

L’emballage du casque offre une autonomie de 15 heures et trois couleurs: noir, blanc et rouge. Ces couleurs semblent confirmer la validité du rapport sur l’image du produit divulgué au début du mois. La durée de vie de la batterie est également attendue, car les écouteurs devraient être dotés de la puce H1 d’Apple, ce qui augmente la durée de vie de la batterie et permet des fonctionnalités supplémentaires telles que “Hey Siri” et “Annoncer des messages”.

Les Powerbeats trouvés à New York étaient vendus pour 149 $, une baisse de 50 $ par rapport au prix de détail actuel de 199 $ des Powerbeats 3. Cependant, ces écouteurs ont été couramment en vente pour aussi peu que 99 $ au cours des derniers mois.

Les détaillants tiers sont connus pour glisser et mettre un produit inédit sur leurs étagères auparavant. Maintenant que nous savons que les magasins reçoivent réellement les écouteurs, nous devrions espérer voir une sortie officielle d’Apple dans les prochains jours.