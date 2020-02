Les précommandes Amazon Samsung Galaxy S20 sont livrées avec des Galaxy Buds gratuits

Amazon

Si vous n’avez pas encore précommandé votre Galaxy S20, vous voudrez peut-être contacter Amazon. Le détaillant offre deux cadeaux gratuits avec vos précommandes pour l’un des trois appareils Galaxy S20.

Ces deux cadeaux gratuits sont un ensemble de Samsung Galaxy Buds et un Duo Pad, qui recharge sans fil deux appareils en même temps.

Pour être clair, les Galaxy Buds proposés sont le modèle de l’année dernière, pas le Galaxy Buds Plus Samsung révélé aux côtés de la famille Galaxy S20. Pourtant, les Galaxy Buds réguliers sont plutôt adorables!

Avec le Duo Pad ajouté, c’est définitivement une excellente affaire.

En relation: Où et quand pouvez-vous acheter les téléphones Galaxy S20?

Gardez également à l’esprit que Samsung propose également des crédits Samsung.com avec toutes les précommandes, quel que soit le détaillant. Si vous pré-commandez un Galaxy S20, vous obtenez 100 $ en crédit, tandis que les précommandes Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra obtiennent respectivement 150 $ et 200 $. Il vous suffit d’ouvrir l’application Samsung Store sur votre nouvel appareil pour obtenir vos crédits.

Comme pour toutes les autres précommandes, les unités sont expédiées pour le 6 mars 2020. Il y a de fortes chances que vous voyez votre envoi arriver à cette date ou même avant cette date, à en juger par les années passées.

Cliquez sur le widget de l’offre ci-dessous pour commencer votre précommande Galaxy S20! Qui sait combien de temps durera le stock des articles gratuits.

Samsung Galaxy S20 Amazon précommande Livré avec un ensemble gratuit de Galaxy Buds et une plate-forme de chargement sans fil Duo Pad!

Plus de messages sur le Samsung Galaxy S20