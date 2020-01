Les précommandes de Motorola Moto Razr commencent le 22 janvier à Verizon

Motorola a annoncé aujourd’hui que son téléphone pliable Motorola Razr sera bientôt disponible. L’appareil devait être lancé le 9 janvier, mais la société a repoussé un peu la date de mise en vente face à une forte demande.

En Amérique du Nord, Motorola rendra le Moto Razr disponible en précommande à partir du 26 janvier. Les consommateurs peuvent précommander le téléphone via Verizon Wireless, Walmart et Motorola.com. L’appareil arrivera dans les magasins le 6 février.

Motorola indique que les dates de lancement pour les marchés en dehors de l’Amérique du Nord seront annoncées par marché, bien qu’elle ait précédemment déclaré que le téléphone sera disponible auprès d’EE au Royaume-Uni, au Canada et en Inde plus tard cette année.

C’est tout ce que Motorola et Verizon ont partagé concernant le moment du lancement jusqu’à présent.

Ça coûte cher

Motorola avait précédemment révélé le prix du Moto Razr, et ce n’est pas bon marché. Le téléphone coûte 1500 $, ou 62,49 $ par mois pendant 24 mois sur un plan de paiement avec Verizon Wireless. Au moins, il coûte moins cher que le Samsung Galaxy Fold, qui coûte 1 980 $, et le Huawei Mate X, qui se vend environ 2 530 $.

Les prix pour l’Asie, l’Australie, l’Inde, l’Amérique latine et le Royaume-Uni n’ont pas été spécifiés.

Pour mettre cela en perspective, le Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, qui est le téléphone «normal» le plus avancé du marché, se vend 1299 $.

C’est un sous-phare

Le Motorola Moto Razr est peut-être un téléphone pliable coûteux, mais ce n’est pas tout à fait un produit phare. La charnière sophistiquée du téléphone impressionne, mais sous le capot, vous trouverez un processeur Snapdragon 710 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’écran ouvert mesure 6,2 pouces avec un rapport d’aspect de 21: 9. Un écran externe mesure 2,7 pouces et est ce que vous utiliserez pour analyser les notifications. Les autres spécifications incluent un appareil photo principal de 16 MP et un appareil photo selfie de 5 MP, une batterie de 2 510 mAh avec charge Turbo de 15 W, Bluetooth 5 et NFC, USB-C mais pas de prise casque et un châssis résistant aux éclaboussures mais pas étanche. Fait intéressant, il n’y a pas de plateau SIM car le téléphone repose sur une configuration eSIM.

