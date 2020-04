Les précommandes du Chromebook Flip C436 d’Asus commencent à 800 $, ce qui en fait le Flip le plus cher à ce jour (Mise à jour: supprimée)

Asus a dévoilé son nouveau Chromebook phare au CES au début du mois, le Flip C436. Comparé au C434 précédent, il offre une conception plus fine, des mises à niveau importantes du processeur et plus de stockage. Cependant, si vous espériez que Asus resterait dans la fourchette de prix de ~ 550 $, j’ai de mauvaises nouvelles pour vous.

Le Chromebook Flip C436 est désormais disponible en pré-commande sur Amazon, avec une date de sortie prévue le 24 février. Le modèle de base avec un processeur Core i3-10110U et 8 Go de RAM coûte 799,99 $, un bond de prix significatif par rapport au C434, qui a flotté autour de 550 $ depuis sa sortie. Le modèle Core i5 coûte 999,99 $, mais vous obtenez le double de la RAM (16 Go) et 4x le stockage (512 Go).

Cela place Asus en concurrence plus directe avec le Pixelbook / Pixelbook Go, ainsi que le prochain Chromebook Galaxy de Samsung. Si vous êtes intéressé, vous pouvez en acheter un à partir des liens ci-dessous.

Pré-commandes supprimées

Les listes de produits du C436 ont été retirées peu de temps après leur mise en ligne, ce qui a conduit certains à spéculer qu’ils étaient mis en ligne trop tôt. Asus a récemment confirmé à Chrome Unboxed que le C436 a été retardé à la mi-mars, vous devrez donc attendre un peu plus longtemps pour acheter le Chromebook ultra-premium.

Nouvelle date de sortie

Asus a finalisé la sortie de ce Chromebook. Le C436 sera lancé le 26 avril 2020. Les précommandes devraient à nouveau être disponibles prochainement.

Modèle Core i3 disponible

Le Core i3 C436 est désormais disponible sur le site Web d’ASUS. Il en coûte 800 $, comme prévu, et semble être expédié immédiatement. Les autres variantes ne sont pas encore en ligne, mais nous vous informerons si nous les repérons avant leur date de sortie prévue.

Liste Core i3 supprimée

Selon Chrome Unboxed, qui a contacté ASUS, cette liste était une erreur et n’aurait pas dû être publiée. Il a depuis été supprimé et nous sommes de retour à la date de sortie fin avril.