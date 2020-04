Les précommandes OnePlus 8 Pro sont livrées avec un chargeur sans fil 30 W et Bullets Wireless Z

Les précommandes pour la série OnePlus 8 commencent officiellement le 15 avril, les OnePlus 8 et 8 Pro devenant parmi les appareils les plus populaires de l’espace Android. Cependant, pour toutes les mises à niveau et améliorations qu’elles apportent, ce sont également les téléphones les plus chers que OnePlus ait jamais publiés.

Heureusement, les premiers acheteurs peuvent profiter d’une promotion assez agréable pour réduire les coûts.

Si vous lisez le OnePlus 8 Pro (qui est le téléphone que nous recommandons parmi les deux), vous pouvez profiter de l’offre du jour de lancement de OnePlus. Cela inclut le nouveau chargeur sans fil Warp Charge 30 et les écouteurs sans fil Bullets Z, qui ont chacun des étiquettes de prix de 70 $ et 50 $, respectivement.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Cela représente une valeur totale de 120 $ dès la sortie de la porte, ce qui contribue à réduire la piqûre du prix de départ de 899 $ du OnePlus 8 Pro.

Le OnePlus 8 standard possède également son propre pack de lancement, mais il n’est fourni qu’avec les écouteurs sans fil Bullets Z. Ce n’est pas aussi intéressant d’une promotion, mais il est également logique de voir que le téléphone ne prend pas en charge la charge sans fil comme son frère le plus cher.

On ne sait pas combien de temps les promotions seront disponibles, mais nous vous conseillons d’agir plus tôt que tard si vous êtes intéressé (surtout si vous envisagez d’acheter le 8 Pro).

Toute la puissance

OnePlus 8 Pro

Plus de fonctionnalités, plus cher

Le OnePlus 8 Pro est le téléphone le plus cher que OnePlus ait jamais sorti, et de loin. Cela dit, le téléphone justifie son coût supplémentaire grâce à un écran AMOLED 120 Hz, des caméras quad à l’arrière, une énorme batterie et une charge sans fil de 30 W. Si vous pré-commandez le 8 Pro sur le site Web de OnePlus, vous pouvez compenser son coût avec 120 $ d’accessoires gratuits.