Les premières vidéos pratiques du clavier magique pour iPad Pro apparaissent en ligne

Les premières commandes de Magic Keyboard pour iPad Pro ont commencé à arriver chez certains clients plus tôt que prévu, et certains ont publié des vidéos pratiques en ligne.

Jusqu’à présent, sept vidéos de deux utilisateurs de ‌iPad Pro‌ sont apparues en ligne, offrant un premier aperçu du nouveau Magic Keyboard pour ‌iPad Pro‌.

La première vidéo est apparue en thaï, présentant l’expérience de déballage du Magic Keyboard. D’autres vidéos du même utilisateur ont donné un aperçu du port USB-C sur la charnière du Magic Keyboard, qui est utilisé pour le chargement pas-à-pas, ainsi que de la luminosité des touches rétro-éclairées.

Depuis, il y a eu quatre vidéos en anglais par l’utilisateur de YouTube MrExitStrategy, couvrant la plupart des nouvelles fonctionnalités clés. Le premier d’entre eux montre le système de charnière du boîtier, qui fournit une conception en porte-à-faux “flottante” pour des ajustements d’angle de vision en douceur jusqu’à 130 degrés.

Il y a aussi un aperçu du volet des préférences du Magic Keyboard dans l’application Paramètres, révélant que la luminosité du rétroéclairage du clavier peut être modifiée manuellement ou automatiquement en fonction des conditions d’éclairage ambiant.

La vidéo la plus récente propose une comparaison plus détaillée du clavier magique avec le clavier Smart Folio et présente quelques-uns des nouveaux gestes du trackpad dans iPadOS 13.4. Cette vidéo suggère que le trackpad utilise un clic mécanique plutôt qu’un retour haptique. La conception en porte-à-faux est testée pour la stabilité, y compris pour une utilisation avec Apple Pencil.

Plus tôt cette semaine, le Magic Keyboard est devenu disponible à la commande en ligne avec le nouvel iPhone SE, et la plupart des livraisons devraient commencer à arriver la semaine prochaine.

