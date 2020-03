Les premiers benchmarks du MacBook Air i7 suggèrent que l’i5 pourrait être le meilleur pour vous

Les tout premiers repères pour le processeur i7 dans le nouveau MacBook Air semblent suggérer que le processeur i5 pourrait être la meilleure option.

Seuls trois premiers résultats sont disponibles sur Geekbench, mais les tests initiaux semblent suggérer que les gains sur l’option de processeur i5 de niveau intermédiaire d’Apple ne valent peut-être pas l’argent supplémentaire.

Apple a annoncé son tout nouveau MacBook Air la semaine dernière. Les lignes d’en-tête? Le clavier à interrupteur à ciseaux est de retour avec le nouveau clavier magique d’Apple. Sont également inclus les nouveaux chipsets Ice Lake d’Intel de 10e génération. Le processeur i3 et le processeur i5 sont tous deux cadencés à 1,1 GHz, cependant, le i3 est un processeur dual-core, le i5, quad-core. Le i5 Turbo Boosts jusqu’à 3,5 GHz, légèrement supérieur à l’i3. Le i7 d’Apple est cadencé à 1,2 GHz et augmente à nouveau légèrement plus haut, jusqu’à 3,8 GHz, mais les résultats ci-dessous semblent suggérer que cela pourrait ne pas compter beaucoup.

Les scores initiaux du processeur i5 ont montré que les benchmarks affichaient une amélioration allant jusqu’à 75% par rapport à son prédécesseur, ce rapport contenait 11 résultats i5 moyens qui ont obtenu 1072 pour le single-core et 2,714 pour le multi-core.

Les trois premiers repères i7 ont enregistré des scores monocœur de 1202, 1048 et 1071. Les scores multicœurs respectifs étaient de 3054, 2826 et 2874.

Comme Daring Fireball l’a noté la semaine dernière:

Eh bien, nous revenons maintenant aux options du processeur. Je ne peux pas dire que j’aime ça, mais la programmation ne me semble pas déroutante. La différence entre le Core i3 bicœur et le Core i5 quadricœur semble assez évidente: 300 $ vous offriront de bien meilleures performances multithread. Je ne sais pas si le Core i7 vaut 150 $ de plus. (Et si vous voulez des performances multithread quad-core mais que vous êtes d’accord avec seulement 256 Go de stockage, vous pouvez mettre à niveau le modèle de base vers le quad-core i5 pour seulement 100 $ en tant que configuration à la commande.)

Alors que 300 $, c’est beaucoup à ajouter à un MacBook qui commence à 999 $ (ou 899 $ pour les étudiants), il y aura certainement des différences tangibles dans les performances entre l’i3 et l’i5. Et bien que nous ayons peut-être besoin de quelques résultats de test supplémentaires pour voir une meilleure moyenne pour l’i7, les premières indications suggèrent que l’ajout de 150 $ pourrait ne pas vous permettre d’obtenir beaucoup plus de performances. Si vous avez de l’argent, vous pourriez dépenser 200 $ en 16 Go ou RAM ou 1 To de stockage SSD. Les deux à l’heure actuelle semblent être des options d’investissement plus judicieuses.

