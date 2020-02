Les premiers jours avec un iPad 10,2 pouces 2019

Au cours du week-end, j’ai acheté un nouvel iPad de 10,2 pouces. Je ne possédais pas d’iPad ni de tablette depuis un certain temps, et il y a quelques fonctionnalités sur cet appareil qui se démarquent immédiatement.

Facilité d’installation

La configuration du nouvel iPad n’aurait guère pu être plus simple. Lorsque l’appareil prend vie et que vous vous connectez à votre compte iCloud pour la première fois, il vous demande de placer votre iPhone à côté de lui. Toutes les applications et données qui se synchronisent sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Bien sûr, vous pouvez ensuite personnaliser l’écran d’accueil de votre appareil comme vous le souhaitez.

Qualité d’affichage

Pas de surprise, mais l’affichage est magnifique. Cela fait de regarder des vidéos, de lire et de parcourir des photos sur l’iPad une joie absolue. J’adore lire les magazines d’Apple News + dessus – ils ressemblent et se sentent presque comme des magazines papier. Je ne voudrais peut-être pas regarder un film épique de trois heures dessus, mais pour la plupart des choses, cela fournit un écran adéquat.

Sidecar – Utilisation de votre iPad comme écran secondaire

Sidecar est un outil exceptionnel. Cela signifie que vous pouvez connecter votre Mac à votre iPad et l’utiliser comme écran secondaire. Le trackpad, le clavier et les logiciels, etc. de votre Mac s’exécutent tous sur l’iPad, et vous pouvez basculer entre les deux de manière transparente. Vous pouvez soit mettre en miroir votre écran principal, soit configurer les deux appareils en tant qu’écrans séparés.

[Unboxing the 2019 10.2″ iPad]

Dans l’ensemble, j’ai trouvé la plupart des fonctions quotidiennes comme lire des articles, écrire, retoucher des photos et envoyer des e-mails incroyablement faciles sur l’iPad. Ce n’est en aucun cas un remplacement de Mac – il n’a pas la puissance pour cela – mais il offre une flexibilité significative dans mon flux de travail quotidien.