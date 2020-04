Les premiers résultats du médicament contre les coronavirus sont prometteurs, mais des tests plus rigoureux sont nécessaires – .

Un médicament potentiel contre les coronavirus appelé Remdesivir a montré des résultats encourageants dans une étude préliminaire.

Le remdesivir est un médicament existant de Gilead qui a été initialement conçu pour aider les patients atteints d’Ebola.

Aux États-Unis, le nombre de cas de coronavirus a récemment dépassé 500 000.

Malgré certaines indications selon lesquelles le coronavirus a peut-être atteint un pic dans certaines régions des États-Unis, la pandémie continue de ravager de nombreuses régions du pays. La semaine dernière, par exemple, la ville de New York – qui a été classée comme l’épicentre du virus aux États-Unis – a connu son taux de mortalité le plus élevé en un jour à cause du coronavirus. Tout compte fait, de nouvelles données du John Hopkins Coronavirus Resources Center indiquent que le nombre cumulé de cas de coronavirus aux États-Unis dépasse désormais 500000. Pendant ce temps, le nombre total de décès liés aux coronavirus aux États-Unis a récemment atteint 20 000 et a dépassé l’Italie dans le même temps.

Pendant ce temps, les chercheurs travaillent toujours avec acharnement pour trouver des vaccins et des médicaments contre les coronavirus. L’un des traitements les plus prometteurs est le Remdesivir, un médicament existant de Gilead, initialement conçu pour traiter les patients Ebola.

Une grande étude clinique impliquant Remdesivir comme traitement pour le coronavirus a commencé vendredi dernier et certains des premiers résultats sont quelque peu prometteurs. Notez que le rapport complet entourant l’étude a été mis à disposition via le New England Journal of Medicine.

L’étude a testé 53 patients, qui présentaient tous de graves symptômes de coronavirus. 30 des 53 patients étaient sous respirateurs au moment de l’étude. Une semaine après le traitement par Remdesivir, l’étude a révélé que 36 des 53 patients présentaient des signes d’amélioration clinique.

Au cours d’un suivi médian de 18 jours, 36 patients (68%) ont connu une amélioration de la classe de soutien à l’oxygène, dont 17 des 30 patients (57%) bénéficiant d’une ventilation mécanique qui ont été extubés. Au total, 25 patients (47%) ont obtenu leur congé et 7 patients (13%) sont décédés; la mortalité était de 18% (6 sur 34) chez les patients bénéficiant d’une ventilation invasive et de 5% (1 sur 19) chez ceux ne bénéficiant pas d’une ventilation invasive.

Environ 12 patients ont éprouvé de graves problèmes avec le médicament, mais il n’est pas clair si cela était dû au Remdesivir ou à cause de problèmes médicaux sous-jacents.

Bien que les données ici soient prometteuses, il ne fait aucun doute que davantage de tests doivent être effectués.

“Actuellement, il n’existe aucun traitement éprouvé pour COVID-19”, a déclaré le Dr Jonathan D. Grein, l’auteur principal de l’article JAMA. «Nous ne pouvons pas tirer de conclusions définitives de ces données, mais les observations de ce groupe de patients hospitalisés qui ont reçu du remdesivir sont encourageantes. Nous attendons avec impatience les résultats des essais cliniques contrôlés pour potentiellement valider ces résultats. »

Pendant ce temps, l’impact du coronavirus sur l’économie américaine reste prononcé. Le chômage atteint un niveau record et rien n’indique quand les entreprises non essentielles pourront rouvrir. Dans l’intervalle, des chèques de relance de 1 200 $ commenceront à arriver la semaine prochaine. Vous pouvez vérifier si vous êtes éligible au contrôle de relance ici.

Source de l’image: Martin Meissner / AP / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

