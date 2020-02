Les premiers téléphones Pixel sur Android 10 ont accès à Google Pay dans le menu d’alimentation

Des preuves ont montré que Google travaille sur une refonte du menu d’alimentation dans Android 11 qui prend en charge les commandes de la maison intelligente et les cartes de paiement NFC et les laissez-passer. Cependant, il semble que la société ajoute enfin cette dernière fonctionnalité à Android 10 après quelques taquineries faisant allusion à l’existence de la fonctionnalité. Les premiers utilisateurs de Pixel sur le rapport de version stable d’Android 10 voient leur portefeuille Google Pay dans le menu d’alimentation.

L’interface repensée déplace les raccourcis familiers (mise hors tension, redémarrage, capture d’écran, urgence) en bas de l’écran pour faire de la place à de grands aperçus de vos cartes de paiement en haut, comme sur l’écran d’accueil de Google Pay. Vous pouvez balayer vers la gauche et la droite pour les parcourir et sélectionner celui que vous souhaitez utiliser. Au-dessus des cartes, un indice “Hold to reader” indique clairement comment les utiliser.

La gauche: Le nouveau menu d’alimentation en action. Droite: Le panneau des paramètres d’accompagnement actuellement peu peuplé.

Un panneau de paramètres correspondant est accessible sur n’importe quel téléphone Pixel en démarrant “com.android.settings.Settings $ GlobalActionsPanelSettingsActivity” à l’aide d’un lanceur d’activité, mais pour la plupart des gens, cela montre simplement une animation d’espace réservé. Certains d’entre nous chez AP peuvent également trouver le panneau en recherchant “show cards & passes” dans les paramètres du système, mais cela ne fonctionne pas pour tout le monde. Google pourrait actuellement tester le nouveau menu d’alimentation avec une petite base d’utilisateurs aléatoires avant un déploiement plus large. Il est certainement possible que la fonctionnalité soit verrouillée par région et accessible uniquement aux propriétaires de Pixel au début.

Merci: Hizbulla, Alex, Tyler, Kieron