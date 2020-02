Les préparatifs de l’iPhone 12 d’Apple peuvent être retardés en raison des restrictions de voyage liées au coronavirus

À cette époque de l’année, les ingénieurs et les dirigeants d’Apple visitent généralement la Chine alors que les fournisseurs d’Apple commencent à se préparer à fabriquer de nouveaux iPhones, mais ce processus de préparation est retardé cette année en raison de restrictions de voyage liées aux coronavirus, rapporte ..

La production de nouveaux appareils démarre généralement en été, mais au cours des premiers mois de l’année, les employés d’Apple se rendent en Chine pour perfectionner les processus d’assemblage avec des partenaires de fabrication comme Foxconn. . s’est entretenu avec d’anciens employés d’Apple qui ont déclaré que “cela pourrait être mauvais” si les ingénieurs d’Apple n’avaient pas pu rencontrer les ingénieurs de Foxconn en Chine pour planifier la production de l’iPhone 12.

“Ils ont probablement une chaîne de montage sur laquelle ils essayent des choses”, a déclaré l’un des anciens employés qui a demandé à ne pas être nommé pour discuter des questions de production.

“Les ingénieurs d’Apple sont-ils avec les ingénieurs de Foxconn? S’ils le sont, ils progressent probablement. Mais s’ils ne le sont pas, s’ils sont mis en quarantaine, cela pourrait être mauvais.”

Des personnes familières avec le processus d’Apple pour le prototypage d’appareils à la fabrication ont déclaré que le travail reprend généralement après le Nouvel An lunaire. En février, Apple est normalement aux dernières étapes de la validation technique, où les employés de Foxconn assemblent un petit nombre d’appareils et le processus de fabrication est revu.

. dit que les retards à ce stade peuvent réduire le temps nécessaire à Apple pour finaliser les commandes de puces et d’autres composants iPhone qui doivent être effectuées bien avant le début de la production complète.

En mars et avril, les ingénieurs d’Apple et de Foxconn travaillent ensemble pour mettre en place des chaînes de montage et effectuer des essais, avec des ajustements finaux à venir en avril et mai. Une personne familière avec le processus d’Apple a déclaré à . que c’était “très compliqué” et qu’il y avait “tellement de variables dans l’environnement”.

Les experts de la chaîne d’approvisionnement ont déclaré qu’Apple avait encore le temps de garder le calendrier de l’iPhone sur la bonne voie, mais les restrictions de voyage l’ont rendu difficile.

“Il n’y a pas de travail en face-à-face”, a déclaré un cadre d’une entreprise de semi-conducteurs qui approvisionne les sociétés de smartphones et travaille avec des équipes en Chine, parlant généralement des cycles de production des téléphones.

“Et le mot est que cela ne changera probablement pas pour un mois au mieux. Vous parlez vraiment de deux mois perdus, ce qui dans le cycle de l’électronique grand public est énorme.”

Foxconn et d’autres fournisseurs Apple ont été fermés pendant plusieurs jours en février et bien que les usines soient désormais opérationnelles, elles ne fonctionnent pas à pleine capacité de production en raison de pénuries de main-d’œuvre, de restrictions de voyage et de quarantaines. Les hauts responsables de Foxconn travaillent à distance depuis Taipei et ne sont pas retournés en Chine à grande échelle.

Les compagnies aériennes américaines comme United, qu’Apple utilise souvent, ont également suspendu de nombreux vols vers la Chine. United ne reprendra pas ses vols vers Pékin, Chengdu, Hong Kong et Shanghai avant le 24 avril. Les personnes qui visitent la Chine sont également soumises à des tests de santé et à d’autres restrictions lors de leur retour aux États-Unis.

Apple a déjà averti les investisseurs qu’elle ne serait pas en mesure d’atteindre ses objectifs de revenus pour le trimestre de mars en raison de pénuries d’appareils et de fermetures de magasins en Chine, qui ont eu un impact sur les ventes d’appareils, et la société fournira des informations supplémentaires sur l’impact du coronavirus au cours de son Appel des résultats d’avril.

