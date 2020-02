Les préréglages de films VSCO X et leur utilité

VSCO X est un programme d’adhésion pour l’application de photographie VSCO. Il s’agit d’un abonnement annuel qui offre aux membres des préréglages d’émulation de films exclusifs. Les membres ont également accès à la bibliothèque complète de plus de 130 préréglages. L’adhésion coûte 19,99 $ US / an.

VSCO publie un nouveau préréglage Film X chaque mois, donc cette liste sera continuellement mise à jour. Je mettrai également en évidence chaque mois le film ou l’outil de montage pour notre catégorie Cool Stuff Found. Vous pouvez lire ma critique VSCO X ici.

Certains films peuvent être utilisés pour différents types de photographie, donc je pense qu’il est plus facile de les lister par ordre alphabétique au lieu de les décomposer en genres, car certains films seraient dans plusieurs catégories. Il y a beaucoup plus de films en couleur que de films en noir et blanc, je vais donc désigner les films en noir et blanc avec (BW).

Enfin, vous pouvez également trouver la liste des films dans un document Google public que j’ai créé, ce qui devrait faciliter la recherche.

Film X

Agfa Ultra 100 (AU1)

Idéal pour apporter réglages nuageux ou ternes à la vie, AU1 est le successeur de AU5. Bien que AU1 et AU5 soient similaires en contraste élevé et en couleurs vives, AU1 est plus frais et a une palette de couleurs plus équilibrée, idéale pour tous les tons de peau.

Agfa Ultra 50 (AU5)

AU5 est réputé pour produire les couleurs les plus extravagantes et sursaturées de tout film négatif depuis sa sortie en 1991. Bien que AU5 amplifie tous les tons, il donne surtout vie aux couleurs chaudes, ce qui le rend idéal pour photographie de paysage sur le portrait.

Agfa Vista 400 (AV4)

Ce préréglage polyvalent offre un look de film authentique avec un caractère subtil. Ses tons froids et ses couleurs naturelles sont parfaits pour instantanés et portraits urbains. AV4 a un contraste et une saturation moyens et des tons chair légèrement rougeâtres. Essayez d’augmenter le curseur du caractère pour augmenter légèrement le contraste et tourner les reflets roses, ou réduire le caractère pour un léger fondu verdâtre. AV4 est un film parfait pour une excursion d’une journée.

Agfa Vista 800 (AV8)

Abandonné à partir du milieu des années 2000, AV8 est un film grand public avec une esthétique classique. Il produit un fondu puissant qui se nettoie rapidement avec un caractère positif et se multiplie encore plus rapidement dans le négatif pour une sensation mélancolique mais pleine d’espoir. AV8 a un contraste moyen et une couleur légèrement en sourdine, ce qui le rend idéal pour instantanés et portraits décontractés.

Fuji Neopan 1600 (FN16) | (BW)

FN16 est un film noir et blanc à haute vitesse et à contraste élevé. Il a été conçu pour donner vie à des sujets en difficulté. lumière faible situations. La sous-exposition réduit le contraste et atténue considérablement les ombres. La surexposition augmente le contraste et approfondit les ombres. FN16 est idéal pour photojournalisme, photographie de rue et concerts. Ajoutez une quantité moyenne à grande de grain pour un look authentique.

Fuji Pro 160S (FP1)

FP1 est un film à faible contraste, remarquable pour la façon dont il rend élégamment teint. Le film a une bonne latitude d’exposition, tandis que les couleurs améliorent l’image pour créer une «réalité glorifiée». FP1 est une superbe sélection pour portraits en plein air, en particulier lorsque le sujet est entouré de couleurs naturelles. Ajoutez une petite quantité de grain pour un look authentique.

Fuji Pro 160C (FP2)

FP2 est similaire au Fujifilm 160S mais avec un contraste et une saturation des couleurs plus importants. Le film rend teint naturellement, surtout en cas de surexposition. Les couleurs sont naturellement douces, mais rarement plates. FP2 excelle dans les images de nature, nature morte, architecture et portraits en plein air. Ajoutez une petite quantité de grain pour un look authentique.

Fuji Pro 400H (FP4)

FP4 est connu pour sa reproduction unique des couleurs et teint. Le film présente un contraste moyen, un grain moyen avec une bonne latitude d’exposition. FP4 est bien adapté pour portraits en plein air, surtout contre les couleurs naturelles. Ajoutez une quantité moyenne de grain pour un look authentique.

Fuji Pro 800Z (FP8)

FP8 est un film à contraste élevé et faible luminosité populaire auprès des portrait photographes. La surexposition génère des couleurs saturées, en particulier dans les rouges. Le FP8 est idéal pour portraits en extérieur ou en intérieur, mode et mariages. Ajoutez une quantité moyenne de grain pour un look authentique.

Fuji Provia 400X (FR4)

FR4 est un film d’inversion de couleur (positif) polyvalent à contraste moyen-élevé. Conçu pour une haute résolution, une saturation des couleurs et une flexibilité par faible luminosité. La surexposition augmente le contraste, mais peut entraîner des reflets rosés soufflés. La sous-exposition perd rapidement le contraste et prend un fondu de ton terre. FR4 est un grand usage général film. Ajoutez une petite quantité de grain pour un look authentique.

Page 2: Préréglages Film X, suite