Les prétendus téléphones Motorola One 2020 peuvent inclure des modems 5G, des écrans incurvés, etc.

Si vous pensez que le Moto Razr, qui vole la vedette, est le seul appareil lisse dans la manche de Motorola cette année, détrompez-vous. Selon les informations reçues par les développeurs XDA, la société appartenant à Lenovo travaille sur une paire de téléphones 5G dotés d’écrans “cascade” incurvés à 90 Hz, et nous avons la preuve d’image qu’au moins l’un d’entre eux existe.

Les deux téléphones en question – le Motorola One 2020 de milieu de gamme nommé “Racer 5G” et le vaisseau amiral “Burton” – sont tous les deux sur le même écran de 6,67 pouces et lanceraient avec Android 10. Le Racer 5G est censé contenir un Snapdragon Puce 765 ou 765G, 128 Go de stockage, 6 Go de mémoire, une batterie 4660 mAh et une caméra arrière principale de 48 MP. Le Burton premium peut être équipé d’une puce Snapdragon 865, de 8 ou 12 Go de mémoire et d’une plus grande batterie 5170 mAh; autres spécifications autour de cette variante sont actuellement inconnus.

Curieusement, les deux appareils sont censés fonctionner sur du silicium compatible 5G, mais le Racer est le seul appareil avec 5G dans son nom de code. Cela ne signifie pas que le produit phare Burton n’aura pas la 5G, mais il pourrait y avoir des limitations régionales selon l’endroit où Motorola choisit de vendre l’appareil.

Comme vous pouvez le voir sur les images divulguées, le Racer 5G dispose d’un écran “sans cascade” pour la plupart sans lunette qui tombe en cascade sur les bords de l’appareil, bien que ces photos ne nous disent pas si ce téléphone aura un menton comme le Motorola One d’origine. Il existe également une petite découpe pour la caméra frontale. Jusqu’à présent, seules les images de la Racer 5G sont apparues sur le net. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article si le Burton fait son apparition dans les prochaines semaines avant le MWC, où les appareils seront probablement annoncés.

Dans d’autres nouvelles de Motorola, le Moto G8 Power inopiné est brièvement apparu sur Amazon cette semaine, avec des photos détaillées. Selon la liste, l’appareil comportera un écran de 6,4 “, une batterie de 5000mAh, Android 10 prêt à l’emploi, et plus encore.